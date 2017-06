COUPE D'ALGÉRIE - DEMI-FINALE:MC ALGER-ES SÉTIF (CE SOIR À 22H30) Entre rêve du doublé et soif de revanche

Par Saïd MEKKI -

Hachoud et ses partenaires auront l'avantage du terrain et du public

Cette affiche drainerait certainement la grande foule et le stade Bologhine va s'avérer vraiment exigu pour contenir la masse des supporters attendus.

L'entente de Sétif qui vient de fêter son titre de champion d'Algérie se présentera ce soir à 22h30 au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour disputer sa demi-finale de coupe d'Algérie face au MC Alger dans un match qui promet, entre deux formations pratiquant du beau football, et surtout riches en individualités. Si les deux formations visent une qualification en finale, il faut bien préciser que l'équipe chère au président Hamar veut surtout réaliser un doublé, alors que l'équipe chère à Ghrib veut terminer la saison, avec au moins un titre, après avoir raté celui du championnat. Cette affiche drainerait certainement la grande foule, et le stade Bologhine va s'avérer vraiment exigu pour contenir la masse des supporters attendus.

Le match s'annonce des plus disputés et aussi passionnant à suivre, dans la mesure où il opposera le nouveau champion à son dauphin. Du côté du MC Alger, en dehors de la motivation que suscite une demi-finale de la coupe d'Algérie, les joueurs du coach Kamel Mouassa veulent bien prendre une petite revanche sur les gars du coach Kheireddine Madoui après les deux défaites enregistrées contre l'Entente de Sétif (2-0 et 1-2). L'entraîneur du MC Alger, lui, pense surtout au côté physique des joueurs en indiquant: «Ce qui me préoccupe actuellement, c'est surtout la fatigue des joueurs», surtout en constatant que les joueurs ont difficilement terminé leur dernier match contre Mbabane en coupe de la CAF. «C'est vrai que depuis plusieurs semaines, on est soumis à un programme marathonien», reconnaît, à juste titre d'ailleurs, le coach Mouassa, avant d'ajouter que «nous avons réussi tout de même réaliser de bons résultats et j'espère qu'on continuera sur cette dynamique des victoires. En ce qui concerne l'équipe qui sera alignée aujourd'hui (ndlr), et comme je l'ai dit à chaque fois, j'alignerai les joueurs les plus en forme». Voilà qui est très clair et Mouassa ferait donc le bilan de la préparation de l'équipe durant ces deux dernières journées, tout en consultant le staff médical pour choisir son «onze» rentrant, qui ne devrait pas être loin de celui aligné contre M'banane, mardi dernier. Du côté des Sétifiens revigorés par leur titre de champions d'Algérie, les fans de l'équipe ne parlent désormais plus que du doublé. Quant au coach Kheiredine Madoui, il «rêve» d'arracher ce Trophée pour la première fois en qualité de coach principal. «J'ai eu l'honneur de remporter la coupe en 2012, mais c'était en tant qu'entraîneur-adjoint (le coach principal était Alain Geiger, ndlr). C'était au début de ma carrière d'entraîneur et franchement, je n'oublierai pas ces moments de bonheur et de joie, que nous avons offert à nos supporters, au cours de cette saison qui fut couronnée en outre par un doublé historique». Et donc, il est tout à fait légitime qu'il veut arracher ce trophée en étant le coach principal de cette redoutable équipe sétifienne. Seulement, il faut bien se rappeler que les joueurs ont boycotté les entraînements de mercredi dernier, mettant le président Hamar devant ses responsabilités, à propos de leur argent qu'ils ont attendus juste après la dernière réception des collectivités locales qui ont également remis une prime pour l'ensemble de l'équipe. La séance de jeudi a connu un retard de 45 minute, avant que les joueurs ne reprennent les entraînements avec des promesses, et pourquoi pas des chèques de garantie... Et c'est la raison pour laquelle le coach Madoui indique que «Je me préoccupe actuellement de la concentration des joueurs pour ce match, car si on est déconcentré durant la rencontre on la perd tout simplement.» Quant au match en lui-même, Madoui estime que «le pourcentage des chances est du 50/50 et c'est justement l'équipe la plus concentrée qui pourrait faire la différence».

D'autre part, Madoui pourrait compter sur l'ensemble de ses joueurs à l'exception de Amada, qui s'est déplacé à Madagascar pour assister aux funérailles de sa mère, ainsi que Nadji victime d'une blessure à la cuisse. En tout cas, le match s'annonce difficile pour les deux équipes et le résultat final pourrait se réaliser sur un...détail.