EL HADI OULD ALI À PROPOS DE LA FÉDÉRATION DE KARATÉ "Une AG élective sera organisée"

La Fédération mondiale de karaté a demandé dans une lettre adressée au MJS le 8 juin 2017 de «faciliter» l'organisation d'une AG élective et de trouver une solution aux «dysfonctionnents» que vit la FAK depuis avril 2016 à ce jour.

L'assemblée générale élective (AGE) de Fédération algérienne de karaté-do (FAK) sera organisée dans les «plus brefs délais», a assuré vendredi le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. «J'ai instruit les services du ministère (MJS) pour entamer les démarches afin d'organiser l'AG élective de la FAK dans les plus brefs délais. Cette situation a trop duré et il est temps de tout assainir dans l'intérêt de la discipline», a déclaré Ould Ali lors d'un point de presse. La Fédération mondiale de karaté (WKF) a demandé dans une lettre adressée au MJS le 8 juin 2017 signée par son président Antonio Espinos, de «faciliter» l'organisation d'une AG élective et de trouver dans «un délai de 45 jours» une solution aux «dysfonctionnents» que vit la FAK depuis avril 2016 à ce jour. Mais pour M. Ould Ali, il n'y a eu aucune lettre: «Nous n'avons reçu aucune correspondance de la part de la WFK et le seul courrier émanant de l'instance mondiale est daté du 14 juin 2017, il évoque seulement la classification des athlètes et pas autre chose». Aboubaker Mekhfi a été désigné fin mai par le MJS à la tête d'un directoire pour gérer les affaires de la FAK en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective, une décision qui ne semble pas plaire à l'instance mondiale. «Le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes de l'ancien bureau fédéral. Cette décision a mené vers une situation de blocage et nous étions donc obligés d'installer un directoire comme le stipule la loi sur le sport 13/05», a expliqué Ould Ali. Depuis la démission de l'ancien président, Fateh Benathmane, le 30 avril 2016, les affaires de la Fédération algérienne de karaté-do étaient gérées par Chérif Tibihare, mais sans pour autant arriver à changer le climat malsain qui règne au sein de l`instance fédérale depuis son installation. Reportée à cinq reprises, l'assemblée générale ordinaire de la FAK s'est déroulée finalement le 1er avril dernier en présence de 52 membres.

Il explique l'éviction du président Nehassia

Le ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali a fourni des explications sur la fin de fonction du président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Mohamed Nehassia, après plusieurs irrégularités enregistrées dans le fonctionnement de l'instance fédérale depuis son élection en mars 2017. «Le président de la FAB a été élu avec une voix d'avance sur son concurrent, c'est un point important. Selon les

membres de l'AG et du bureau exécutif Nehassia a géré la Fédération de façon individuelle sans prendre en considération l'avis des membres du bureau exécutif. Les décisions prises lors des réunions n'ont jamais été appliquées en contradiction avec les textes de lois», a déclaré Ould Ali lors d'un point de presse. Le ministre s'est étonné que Nahassia a refusé de remettre les griffes de la Fédération après avoir été démis de ses fonctions de président de la FAB. La FAB avait reçu la décision ministérielle de fin de mission pour Nehassia le 25 mai dernier, à cause de plusieurs irrégularités enregistrées dans le fonctionnement de l'instance fédérale depuis son élection en mars 2017.