FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS Réunion du collège technique national les 4 et 5 juillet

La Fédération algérienne de tennis (FAT) réunira les 4 et 5 juillet prochain, le Collège technique national avec sa nouvelle composition, au complexe sportif, Ahmed Ghermoul d'Alger, a annoncé l'instance fédérale jeudi dernier sur sa page officielle dans Facebook. Des thèmes importants seront abordés au cours de cette rencontre présidée par Sadou Mohamed, le nouveau directeur technique national à savoir: le calendrier national et international des compétitions 2018, les sélections nationales et les normes de détection des jeunes talents, précise la même source. D'autres points seront également à l'ordre du joueur de cette réunion, la première depuis l'élection de Mohamed Bessaâd à la tête de la FAT en mars dernier: le plan de développement des jeunes talents, les programmes de préparation des équipes nationales, la formation des entraîneurs et arbitres et les critères techniques de sélection des athlètes et des entraîneurs nationaux, souligne la même source. Le Collège technique national aura également à formuler des propositions et recommandations relatives au développement et à la promotion de la discipline. Il sera procédé en outre, lors de cette rencontre à l'adoption du règlement intérieur du Collège technique national.