L'USM ALGER A DÉJÀ RECRUTÉ TROIS JOUEURS Soustara affiche ses ambitions pour la saison prochaine

A travers ce recrutement «qualitatif», les dirigeants de l'USMA ambitionnent également d'aller au bout de la Ligue des champions d'Afrique, une épreuve qui est en train de sourire aux Algérois, tout près d'atteindre les quarts de finale.

L'USM Alger a frappé un bon coup en matière de recrutement avec l'arrivée de pas moins de trois joueurs, affichant d'ores et déjà ses ambitions pour la saison 2017-2018 de la Ligue 1 Mobilis. L'attaquant Okacha Hamzaoui a été le premier à ouvrir le bal en rejoignant l'USMA pour un contrat d'une saison sous forme de prêt en provenance de Nacional Madeira (Div. 1 portugaise). L'ancien buteur du MO Béjaïa devrait donner encore plus de tonus au compartiment offensif du club algérois qui s'est illustré lors du précédent exercice avec un total de 50 buts en 30 matchs, terminant de loin meilleure attaque du championnat. Les dirigeants de l'USMA ont réussi à dénicher un «autre oiseau rare», en l'occurrence le milieu offensif du MOB Faouzi Yaya, signataire mercredi d'un bail de trois ans avec les Rouge et Noir. 24 heures plus tard, l'USMA a fait signer le jeune défenseur de l'USM Bel-Abbès Redouane Chérifi pour un contrat de quatre ans. Un renfort défensif de choix pour l'équipe de Soustara eu égard aux qualités affichées par l'ancien international olympique avec la formation de la Mekerra. Le joueur était à deux doigts de rejoindre l'ES Sétif avant de décider de faire machine arrière et d'opter pour l'USMA avec laquelle il aspire «à remporter des titres nationaux et internationaux».

Cette entrée en force de l'USMA dans le marché des transferts est traduite par la saison moyenne réalisée par le club, 3e au classement de la saison 2016-2017 qui lui a valu la perte de son titre de champion au profit de l'ES Sétif. A travers ce recrutement «qualitatif», les dirigeants de l'USMA ambitionnent également d'aller au bout de la Ligue des champions d'Afrique, une épreuve qui est en train de sourire aux Algérois, tout près d'atteindre les quarts de finale. L'USMA n'est pas prête de s'arrêter là puisque d'autres renforts sont annoncés dans les prochains jours. Le club semble déjà en avance par rapport à ses concurrents à l'image du MC Alger et de l'ES Sétif, appelés à mettre les bouchées doubles pour réaliser un recrutement à la hauteur de leurs ambitions.