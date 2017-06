TOURNOI DE MONTAUBAN DE TENNIS Makhlouf opposé au Français Noa

Le tennisman algérien Nazim Makhlouf sera opposé hier au Français Sébastien Noa, au premier tour qualificatif pour le tableau final du tournoi «Futures 13» de Montauban (France), suivant le tirage au sort dévoilé vendredi soir par les organisateurs. En cas de qualification au deuxième tour, l'Algérien de 21 ans affrontera le vainqueur du match mettant aux prises le Français Alexandre David et la tête de série numéro 2, au Brésilien Eric Caleguer, qui est un gros morceau. Organisé du 26 juin au 2 juillet, sur terre battue, le tournoi de Montauban est doté d'un-prize money de 25 000 USD. Il a drainé la participation de plusieurs joueurs relativement bien placés dans le classement mondial, notamment: l'Espagnol Jordi Samper-Montana (248e), ainsi que les Français Benjamin Bonzi et Sadio Doumbia, respectivement 266e et 284e. Depuis le début de l'année en cours, Makhlouf (1484e mondial) a déjà disputé plusieurs tournois à l'étranger, particulièrement en France et en République tchèque. Il fait également partie des quatre tennismen algériens qui défendront les couleurs nationales dans la Coupe Davis 2017, prévue du 17 au 23 juillet àSoulaimaneyah (Egypte).