TOURNOI «FUTURES 13» DE TENNIS À MONTAUBAN Makhlouf disputera les qualifications

Le tennisman algérien Nazim Makhlouf disputera les qualifications du tournoi international «Futures 13», prévu du 26 juin au 2 juillet, au Tennis Club de Montauban (France), suivant le programme de compétition dévoilé avant-hier par les organisateurs. Un tournoi à 25 000 USD, sur terre battue, auquel devraient participer des joueurs relativement bien positionnés dans le classement ATP, notamment l'Espagnol Jordi Samper-Montana (248e mondial), ainsi que les Français Benjamin Bonzi et Sadio Doumbia, respectivement 266e et 284e. Makhlouf (21 ans/1484e mondial) sera incessamment fixé sur son adversaire au premier tour des qualifications, qui a débuté hier. Depuis le début de l'année en cours, l'Algérien a déjà disputé plusieurs tournois à l'étranger, particulièrement en France et en République tchèque. Makhlouf fait également partie des quatre tennismen algériens qui défendront les couleurs nationales dans la Coupe Davis 2017, prévue du 17 au 23 juillet, à Soulaimaneyah (Egypte).