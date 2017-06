VERRATTI, JOUEUR DU PSG "Les promesses ne suffisent pas"

Interrogé par la Gazzetta Dello Sport, Marco Verratti est enfin sorti de son silence. Le milieu de terrain italien n'est pas contre l'idée de rester à Paris, mais il réclamerait certaines conditions. Le «Petit Hibou» sort enfin de son silence. Et le bras de fer annoncé entre le club de la capitale et son milieu de terrain de poche pourrait finalement ne pas avoir lieu. De quoi donner (un peu) de baume au coeur aux supporters parisiens pendus à la décision future de son joyau. Depuis quelques jours, le départ de Marco Verratti vers la Catalogne et le FC Barcelone semblait inévitable. Si son entourage a fait couler beaucoup d'encre depuis le début du Mercato, le joueur de 24 ans a enfin pris la parole. Une première. Le milieu du Paris Saint-Germain a bel et bien rencontré le club jeudi dernier (en présence d'Antero Henrique. Celle de Nasser Al-Khelaifi reste mystérieuse) pour signifier qu'il souhaitait quitter le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone. Mais sa (seule) sortie médiatique accordée à la Gazzetta Dello Sport d'hier dessine les contours d'une décision beaucoup moins radicale. «Je ne dois pas partir à tout prix, je peux voir si cette fois ils vont faire une grande équipe. Dans ce cas, je serais content de rester», explique le Transalpin. Mais l'international italien en a tout de même profité pour poser ses conditions et non des moindres. Pour définitivement poursuivre l'aventure avec le club parisien, Marco Verratti préfère assurer ses arrières. Et de belle manière. Sur le plan sportif, le milieu a d'abord fait part de sa frustration sur les récentes prestations de son club avant de fixer ses conditions sur le futur visage du PSG. «Chaque année ils disent qu'ils vont faire une grande équipe, puis on voit les résultats. Les promesses ne suffisent pas. Si cette fois le PSG de Henrique respecte ses promesses, je serais content de rester. Personne ne m'oblige à partir.» Le futur directeur sportif est donc prévenu. Le club serait même prêt à débloquer une enveloppe de 220 millions d'euros allouée au recrutement pour convaincre Verratti de rester parmi eux. Mais le «Petit hibou» souhaite également voir son salaire largement revalorisé et devenir le joueur le mieux payé du club. Voici le(s) prix à payer pour le PSG afin de conserver l'une des idoles du Parc des Princes.