SAISON SPORTIVE 2017-2018 Kerbadj annonce les premières mesures

Par Saïd MEKKI -

Les nouvelles décisions de la LFP seront présentées devant le prochain BF de la FAF

Le président de la Ligue de football, Mahfoud Kerbadj annonce que désormais son instance sera plus ferme la saison qui approche dont le lancement est prévu au début de septembre prochain.

D'emblée, le président de la Ligue professionnelle précise que la saison débutera entre le 2 et le 9 septembre pour prendre fin au plus tard au mois de mai. En d'autres termes, la saison 2017-2018 n'arriverait en aucun cas au mois de juin pour clôturer. Le président Kerbadj réitère le fait que si les trois premières journées se joueront hebdomadairement, à partir de la 3ème ou 4ème journée, ce serait deux matchs par semaine pour terminer la saison dans les temps initialement prévus. Seulement, le grand problème récurrent dans notre football et avec nos gestionnaires des clubs, en dépit du consentement de «circonstances» au début de saison, toujours est-il, qu'ils trouveront toujours une petite astuce pour demander le report de leur match. Et cette fois-ci le président de la LFP tient à lancer un appel aux responsables des clubs à plus de retenue et surtout à appliquer les directives de la Ligue pour éviter les problèmes vécus auparavant. Pour les clubs disputant des rencontres régionales et surtout africaines, le président de la Ligue veut revenir au système établi il y a deux saisons à respecter par tous les clubs à savoir que les équipes concernées joueront 48 heures, soit avant, soit après leur match en compétition extérieure. Si tel serait le cas et si cette décision sera appliquée à la lettre nul doute qu'il n'y aurait pas de report des matchs, sauf véritable exception comme son nom l'indique. «Je lance un appel dès maintenant à nos représentants en Afrique, que même si un club joue en déplacement en Afrique du Sud, il devra jouer son match de championnat avant ou après le départ de 48h.», a martelé Kerbadj. Concernant les joueurs dans les sélections nationales et en particulier en sélection A, le président de la LFP déclare sans hésiter, qu' aucun report de match ne sera toléré si le club a moins de trois de ses joueurs sélectionnés». En d'autres termes, il n'y aurait désormais aucune faveur la saison prochaine. D'autre part, et évoquant le cas des infrastructures sportives, le président de la ligue de football professionnel, annonce: «Nous serons plus exigeants avec les conditions d'homologation des stades.» Mais la problématique, c'est que la majorité des stades ne sont pas aux normes voulues pour un championnat professionnel. Si Kerbadj reconnaît avoir fermé les yeux sur des stades de la Ligue 1 qui ne répondaient pas aux normes, il assure que cette fois-ci, et «pour la saison prochaine nous serons plus exigeants, car il y a des stades où nous avons reçu des garanties pour que des retouches soient effectuées pour permettre le déroulement des rencontres dans de bonnes conditions», ajoute le président Kerbadj. Mieux encore, le boss de la LFP annonce fermement cette fois-ci, qu' «Il n'y aura plus de changement de stade en cours de saison, et les derbys auront lieu au 5-Juillet». Voilà qui est bien clair. «J'avertis et je lance un appel d'ailleurs que le stade qui sera choisi au début de la saison, sera maintenu jusqu'à la fin. Il n'y aura plus de changements, sauf pour les derbys qui, eux seront programmés au stade du 5-Juillet.

«Une autre décision ferme vient d'être annoncée par le boss de la LFP et il s'agit de l'interdiction de certains clubs à ne point recruter. Tous les clubs qui ont toujours des litiges avec leurs joueurs ou membres de l'encadrement ne seront plus autorisés à recruter. Beaucoup de dossiers sont sur la table de la commission des règlements des litiges (CRL) et il faut bien appliquer la réglementation après le traitement de ses dossiers d'autant plus que ce serait un des points qui sera discuté lors de la prochaine réunion du bureau fédéral annoncée pour le 29 juin en cours. Toutes ces décisions favorisent réellement le déroulement des matchs dans un esprit vraiment professionnel. Seulement, il reste à savoir si celles-ci seront transgressées comme ce fut le cas surtout la saison écoulée. Il est temps pour que la fermeté soit de mise dans le traitement de toutes les affaires liées au football professionnel pour le développer dans le sens propre du terme. Espérons donc qu'avec le changement attendu dans notre football professionnel avec, notamment, l'installation de la Dncg pour aider les clubs dans leur gestion, entre autres, permettra à la balle ronde algérienne de trouver un certain calme et une sérénité absolue pour le bien du football algérien en particulier et du sport algérien en général.