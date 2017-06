Encore deux joueurs pour boucler le mercato

L'USM Alger aura à engager encore deux joueurs pour clore son opération de recrutement en prévision de la saison 2017-2018, après avoir assuré jusque-là, l'arrivée de trois éléments, a annoncé le club algérois avant-hier soir sur son site officiel. «La direction du club fait savoir que cinq joueurs seront recrutés cet été. Tout a été bouclé avec les cinq éléments en question, il s'agit de Hamzaoui, Yaya et Chérifi en attendant l'arrivée de deux autres joueurs avec lesquels les négociations ont déjà abouti», a indiqué l'USMA dans un communiqué. Par ailleurs, l'USMA a coupé court aux spéculations concernant son intention de recruter certains joueurs, et a tenu à démentir des informations parues dans la presse. «L'USMA n'a pas l'intention de recruter Raiah de la JS Kabylie, et a en aucun cas programmé un rendez-vous avec l'attaquant de la JSK Boulaouidat. Le club n'a pas approché le défenseur de l'ES Sétif, Bedrane», a souligné le club.