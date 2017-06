CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS CHAMPIONS Naft Al Wasat (Irak) se retire

Le club irakien Naft Al Wassat a annoncé avant-hier son retrait du Championnat arabe des clubs champions de football 2017 prévu en Egypte du 22 juillet au 5 août, justifiant sa décision par «le manque d'engagement de la Fédération irakienne de football (FIF) de faciliter sa participation à la compétition». *Les Irakiens de Naft Al Wasat ont été versés dans le groupe C avec l'Espérance de Tunis, Al-Merreikh du Soudan et Al-Hilal d'Arabie saoudite. «Nous avons décidé de nous retirer du Championnat arabe des clubs et nous allons informer le comité d'organisation de notre forfait dans deux jours, étant donné que la Fédération irakienne (FIF) s'est rétractée de faciliter notre participation», a déclaré Firas Bahr Al Ouloum, membre du comité directeur de Naft Al Wassat. «La fédération a accepté la convocation par l'entraîneur de la sélection olympique irakienne de nos joueurs en prévision des qualifications asiatiques pour les Jeux olympiques et cette politique de la FIF équivaut à vouloir notre échec», a-t-il déploré. Bahr Al Ouloum a affirmé que la direction du club «prendra une position ferme et ne restera pas indifférente à l'égard du désengagement de la fédération sur ses promesses».