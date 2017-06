GETAFE REMONTE EN LIGA Lacen dans le flou

Le Getafe CF de Mehdi Lacen a validé son billet pour la remontée en Liga, samedi dernier, en battant Tenerife 3-1 en finale retour d'accession à la 1ère division du Championnat d'Espagne (match aller: 0-1). L'équipe de la banlieue madrilène avait été reléguée, il y a un an en 2e division. Elle rejoint ainsi en Liga Levante et Gérone, respectivement 1er et 2e de la saison régulière. Le club banlieusard madrilène remonte dans l'élite, mais pas sûr que l'ex-international Mehdi Lacen, 33 ans, l'accompagne. Le milieu axial, titulaire à l'aller et remplaçant au retour (entré en jeu à la 77'), est en fin de contrat. Son avenir footballistique n'est pas encore défini. L'ex-capitaine de la sélection algérienne avait rejoint Getafe en 2011. Il compte 176 matchs sous les couleurs de ce club pour 4 buts marqués. Il s'agit de la troisième formation espagnole pour laquelle a joué le milieu défensif de 33 ans, après Deportivo Alaves (2005-2008) et Racing Santander (2008-2011). Lacen compte 46 sélections avec l'Equipe nationale algérienne dont il a défendu les couleurs de 2010 à 2015.