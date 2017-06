LIGUE DES CHAMPIONS Bellahcène et Meziane dans l'équipe type

Les deux joueurs de l'USM Alger, Réda Bellahcène et Abderrahmane Meziane, figurent dans l'équipe type de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine choisie par la Confédération africaine de football (CAF). Bellahcene et Meziane ont contribué grandement à la précieuse victoire de leur équipe face au Zamalek du Caire (2-0), mercredi au stade du 5-Juillet, en étant les buteurs de la partie. L'équipe de la semaine a été dominée, outre l'USMA, par le Wydad Casablanca (Maroc) et le Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), qui ont également placé chacun deux joueurs. L'USMA s'est hissée à la première place du groupe B qu'elle partage avec le Ahly Tripoli de Libye (7 pts), devançant de deux unités le Zamalek d'Egypte (5 pts), puis arrive Caps United de Zimbabwe (3 pts).