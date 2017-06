MOUASSA, COACH DU MC ALGER "Nous visons désormais la coupe de la CAF"

Détenteur du trophée, le Doyen a fini par tomber devant son public face à des Sétifiens plus réalistes.

L'entraîneur du MC Alger Kamel Mouassa a affirmé que son équipe vise désormais l'objectif de remporter la coupe de la CAF, après son élimination dans la nuit de samedi à dimanche en demi-finale de la coupe d'Algérie à domicile face à l'ES Sétif (3-2, a.p). «Nous visons désormais le trophée en coupe de la CAF, qui constitue notre dernier objectif cette saison. Je pense qu'avec le repos dont vont bénéficier les joueurs et les nouvelles recrues, nous serons capables d'aller jusqu'au bout de cette épreuve», a indiqué Mouassa à la presse peu après la fin du match face à l'Entente. Le MCA, leader du groupe B de la phase de poules de la coupe de la CAF avec 8 points, est tout prêt de composter son billet pour les quarts de finale de la compétition. Détenteur du trophée, le Doyen a fini par tomber devant son public face à des Sétifiens plus réalistes. Le Mouloudia a fini la partie en infériorité numérique suite à l'expulsion de Amir Karaoui et Abderrahmane Hachoud. «Les joueurs étaient un peu énervés et surexcités, ils voulaient atteindre la finale coûte que coûte. L'expulsion de Karaoui était à mon sens le tournant de la partie au moment où on dominaient les débats. Nous avons manqué de chance en touchant le poteau à deux reprises. Il y avait place à un meilleur résultat, mais nous avons commis des fautes. Je regrette cette élimination pour nos supporters», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner: «Nous avons affronté une équipe très à l'aise sur le plan psychologique de par son titre de champion récemment décroché. L'Entente a su profiter de notre infériorité numérique pour arracher sa qualification.» L'entraîneur de la formation algéroise n'a pas hésité à dénoncer «le jeu de coulisses et le comportement de l'arbitrage» lors de cette rencontre.