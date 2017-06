OLYMPIQUE LYONNAIS L'AS Rome fixé sur Ghezzal et Ounas

Le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli a confirmé l'intérêt de son club pour l'international algérien, tout en fixant ses conditions.

L'international égyptien, Mohamed Salah a officiellement opté pour Liverpool. Son désormais ex-club, l'AS Rome, prépare activement sa succession. Et comme il le faisait au FC Séville, le directeur sportif romain Monchi explore plusieurs pistes en Ligue 1. D'après La Gazzetta dello Sport, l'international algérien, Rachid Ghezzal (25 ans) serait l'une des pistes sérieuses. Le gaucher a l'avantage d'être libre de tout contrat puisque l'Olympique Lyonnais, par l'intermédiaire de Jean-Michel Aulas, a fait savoir qu'il ne le prolongerait pas. Les représentants de l'international algérien ont déjà rencontré ces derniers jours les dirigeants romains pour discuter. Mais l'Algérien n'est pas le seul élément à plaire aux Transalpins. Selon Tuttosport, le nom de Adam Ounas (20 ans) figure également sur les tablettes des dirigeants du club romain. Annoncé tout proche de Naples ces derniers temps, le pensionnaire des Girondins de Bordeaux plaît aussi à Monchi et ses équipes. Les dirigeants de Bordeaux réclameraient 15 millions d'euros pour céder l'international algérien.

Naples pas pressé pour Ounas

Le club Italien FC Naples, troisième de la Série A italienne saison (2016-2017), n'est pas «pressé» de dépenser «facilement» la somme de 15 millions d'euros, réclamé par la direction des Girondins de bordeaux afin de libérer son attaquant algérien Adam Ounas, selon la presse italienne. Le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli a confirmé l'intérêt de son club pour l'international algérien, tout en fixant ses conditions: «Nous prenons notre temps. On ne subit rien. Nous allons y aller à notre propre rythme». Naples a des dossiers plus urgents à régler avant de finaliser Ounas, toujours selon le média transalpin. Agé de 20 ans, le néo-international algérien est actuellement sous contrat jusqu'en 2021 avec Bordeaux. En manque de temps de jeu en Gironde, le joueur n'est pas contre un départ de son club formateur, précisent les mêmes sources. Il a été utilisé 26 fois cette saison dont 11 comme titulaire, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives. Adam Ounas avait été convoqué pour la première fois en sélection nationale d'Algérie le 19 octobre 2016 en prévision du match des Verts contre le Nigeria, perdu 3 à 1 le 12 novembre à Uyo pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.