SAINT-GEORGE SC-MAMELODI SUNDOWNS Abid Charef au sifflet

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral algérien conduit par Mehdi Abid Charef pour diriger le match Saint-George SC (Ethiopie)-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) prévu le 1er juillet à Addis-Abeba (16h locale), dans le cadre de la 5e journée (Gr.C) de la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique. Abid Charef sera assisté de ses deux compatriotes Abdelhak Etchiali et Mohamed Serradji, précise la même source. L'autre match de cette poule opposera l'AS Vita Club (RD Congo) aux Tunisiens de l'Espérance de Tunis également le 1er juillet et sera dirigé par l'arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castane. Au terme de la 4e journée, l'EST occupe la tête du classement avec 8 points devant Mamelodi Sundowns et Saint-George SC qui se partagent la 2e place avec

5 unités. L'AS Vita Club ferme la marche avec

3 points.