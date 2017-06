SON SALAIRE SERA REVALORISÉ Hanni devrait prolonger jusqu'en 2021 à Anderlecht

Anderlecht, pensionnaire de la première division belge, et l'attaquant international algérien Sofiane Hanni ont trouvé un accord portant sur une revalorisation salariale assortie d'une prolongation de contrat d'une saison soit jusqu'en 2021, a rapporté samedi dernier le quotidien belge La dernière heure. Hanni (26 ans) qui disposait jusqu'ici d'un des petits salaires du club, va intégrer désormais le top 5 des salaires de l'équipe alors que le manager du club Herman Van Holsbeeck a fixé sa clause libératoire à 25 millions d'euros, «autrement dit un montant astronomique pour faire fuir les éventuels prétendants», souligne la même source. Transféré l'été dernier en provenance du FC Malines pour 2 millions d'euros, Hanni a terminé la saison en tête des meilleurs passeurs avec 14 passes décisives. Le joueur avait signé son premier contrat professionnel avec le FC Nantes (Ligue 1/France) en 2008. Hanni a été convoqué une première fois en sélection nationale à l'occasion de la double confrontation face à l'Ethiopie en mars 2016, dans le cadre des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2017. Il a été l'auteur du but de la victoire face au Togo (1-0) le 11 juin à Blida, en match comptant pour la 1ère journée (Gr.D) des qualifications de la CAN 2019. En six apparitions avec les Verts, Hanni compte 4 buts.