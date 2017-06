COUPE D'ALGÉRIE - DEMI-FINALES:MCA 2 - ESS 3 L'Entente rêve du doublé

Par Saïd MEKKI -

Les Sétifiens ont réussi un grand coup à Bologhine

Si du côté du MC Alger, c'est la désillusion totale après l'élimination de la coupe d'Algérie face à l'Entente de Sétif, cette dernière, par contre, rêve carrément d'un autre doublé pour terminer la saison en apothéose.

Ainsi, après avoir assuré un premier objectif de terminer le championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis à la deuxième place, synonyme de participation à la Ligue des champions africaine la saison prochaine, le MC Alger tablait beaucoup sur la coupe d'Algérie où Hachoud et ses camarades voulaient remporter le trophée, mais l'élimination contre l'ES Sétif a été une véritable désillusion pour les Vert et Rouge. Le MC Alger pensait gagner face au champion d'Algérie, l'ES Sétif, en affichant de grandes ambitions d'aller au bout sur trois tableaux (Championnat, coupe d'Algérie et coupe de la CAF). Après avoir arraché un premier objectif de terminer à la deuxième place du championnat il lui restait donc la coupe d'Algérie et la coupe de la cAF. Malheureusement pour les Vert et Rouge, le résultat final de cette demi-finale est là: l'ES Sétif s'est qualifiée sur le score de 3-2 à l'issue d'un match que le public, le staff technique, les joueurs et les responsables du MCA ont accusé l'arbitre Arab d'avoir fausser la rencontre. Les Mouloudéens ont jugé l'arbitre d'être «injuste» dans ses décisions après avoir refusé un but à Nekkache en première mi-temps qui aurait, selon eux, changé le cours du match et par la suite par ses deux autres décisions d'expulser deux joueurs. Toutefois, les Vert et Rouge restent, sur un troisième objectif en ambitionnant cette saison 2016/2017 d'aller au bout de l'aventure africaine en tentant d'arracher ce Trophée de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) et ainsi redonner le sourire au public mouloudéen. En tout cas et malgré cet échec amer à domicile en coupe d'Algérie, la saison du Doyen reste assez positive et satisfaisante malgré ses déboires administratifs. Côté sétifien, après la débâcle en Ligue des champions africaine au début de la saison, l'Aigle noir a su revenir en force dans les compétitions nationales championnat et coupe d'Algérie en réalisant un parcours, jusque-là, sans faute en championnat avec un 8è titre de champion de la ligue 1 Mobilis, tout en s'ouvrant un chemin en finale de la coupe d'Algérie avec l'espoir d'arracher un 9e Trophée. Ce sacre de champion d'Algérie a permis à l'ES Sétif de reconquérir le public des Hauts-Plateaux qui d'ailleurs a bien poussé l'équipe tout au long de la saison et qui se met, désormais, à revers d'un troisième doublé de son histoire, surtout après avoir réussi à sortir l'un des favoris en puissance de Dame Coupe en l'occurrence le MCA dans son fief le stade Omar-Hammadi de Bologhine. En effet, le premier doublé de l'ESS remonte à 1968, qui a vu les joueurs du regretté Mokhtar Aribi dominer le championnat national avant de terminer la saison en beauté en s'imposant en finale de la coupe d'Algérie face au NA Hussein-Dey (3-2) au stade du 20-Août 1955 d'Alger. Il a fallu attendre 44 ans pour voir l'Aigle noir décrocher son deuxième doublé, c'était en 2012. En finale de Dame Coupe, les coéquipiers de Abdelmoumen Djabou avaient dominé le CR Belouizdad (2-1, a.p) au stade du 5-juillet. La prochaine finale constituera ainsi un remake de celle de 2012 et une revanche pour le Chabab qui aspire à barrer la route à l'ESS et du coup prendre sa revanche cinq ans plus tard. Une éventuelle consécration de l'Entente lui permettrait d'atteindre le nouveau record de 9 coupes d'Algérie. Actuellement, l'ESS compte huit trophées en compagnie du MC Alger et de l'USM Alger. Le CR Belouizdad arrive derrière avec six coupes. Ainsi, l'ES Sétif est parvenu à passer le cap de la demi-finale avec brio face au Doyen malgré le désavantage du public et du terrain en s'imposant 3-2 dans un match plein de reverdissements.

Les Setifens de Madoui prouvent, une fois de plus, qu'ils méritent ses résultats en se positionnant en ténor de cette saison et qui pourraient être gratifiée d'un nouveau doublé de son histoire. Il faut donc attendre le mercredi 5 juillet au stade du 5-Juillet pour tenter cet objectif contre le CR Belouizdad pour boucler une saison mémorable pour les partenaires de Djabou. Cette finale promet d'être très prometteuse pour boucler une saison mouvementée et bouleversée par une multitudes de scandales et de polémiques sportifs et extra sportifs...