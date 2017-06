ENTRE ARSENAL ET LE BARÇA Riyad Mahrez aurait fait son choix

Par Lounès MEBERBECHE -

Le technicien français des Gunners tient sa cible

Une fois le championnat de la Premier League bouclé et les deux matchs en sélection nationale disputés, la vedette algérienne de Leicester City, Riyad Mahrez, a commencé à se prononcer un peu plus sur son avenir et sa future destination.

Ainsi, les spéculations vont bon train depuis presqu'un mois sur l'important choix que devrait faire l'attaquant des Verts. Décidé à quitter Leicester City dès cet été comme il l'avait déclaré sur le site officiel de son club british, Mahrez attire les convoitises et pas des moindres, puisque presque toutes les grosses écuries le veulent dans leur effectif de la saison prochaine, à l'image du FC Barcelone, FC Chelsea, l'Olympique Marseille et même le PSG. Cependant, le natif de Paris aurait une préférence qui pourrait départager les prétendants à la star de l'EN. De ce fait, selon la presse anglaise, notamment The Sun dans son édition d'hier, Riyad aurait choisi de rejoindre les Gunners de Arsenal comme prochaine destination selon le magazine anglais. Après avoir remporté la Premier League et le trophée du meilleur joueur du championnat anglais, la star algérienne est devenue la cible principale de Arsène Wenger qui a déjà déclaré sa flamme pour l'Algérien, en soulignant à l'issue de la saison:«Nous n'avons pas fait d'offre pour Riyad Mahrez mais, personnellement, j'apprécie ce joueur, oui. Je pense qu'il a eu une énorme influence lors du titre de Leicester. Il a eu une saison plus difficile ensuite. Mais cela n'enlève rien à ses qualités. Avons-nous fait une offre pour lui? non.

Pas encore. Non. On n'en a pas fait. Quand vous dites «pas encore»...«Pas encore», cela veut dire que ça peut arriver, ou pas.» s'est ainsi amusé le manager des Gunners. Ainsi, cette sortie médiatique du coach français aurait joué un rôle primordial dans le choix de Mahrez qui aurait, toujours selon le tabloïd anglais, informé la direction de son club qu'il aimerait rejoindre le club londonien la saison prochaine, alors que le club catalan de Barcelone, aurait aussi coché son nom. Cette même source a indiqué que le montant du transfert serait de 26 millions de livres sterling. Arsène Wenger n'a pas nié son intérêt de faire signer le joueur. Il a expliqué à la presse: «Les choses ne sont pas encore officielles mais personnellement, j'aime ce joueur depuis que j'ai remarqué sa grande contribution à Leicester City la saison passée». Par ailleurs, le journal anglais Metro a indiqué dans son édition d'avant-hier que Leicester City aurait déjà rejeté une première offre venant de l'autre club londonien, à savoir le FC Chelsea pour Mahrez, suite au voeu de son Algérien de travailler sous les ordres de Wenger, même si le transfert n'est pour l'instant pas encore bouclé.