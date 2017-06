CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES ÉCHECS 20 échéphiles algériens participeront à Oran

Le championnat d'Afrique des échecs aura lieu du 2 au 12 juillet à Oran, a-t-on appris hier de la Fédération algérienne des échecs. Cette compétition verra la participation de plus de soixante échéphiles, représentant douze pays à savoir, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Sierra Leone, le Liberia, la Zambie, le Zimbabwe, l'Egypte, la Libye, la Tunisie et l'Algérie. La direction de ce championnat d'Afrique qui sera disputé dans trois spécialités, le jeu classique, semi-rapide et rapide sera assuré par un juge arbitre international ougandais, assisté de quatre arbitres algériens. Le programme prévoit le déroulement du 2 au 10 juillet des épreuves du jeu classique, alors que les deux dernières journées seront consacrées au jeu semi-rapide et rapide. La sélection nationale algérienne, qui sera représentée par 20 échéphiles dont 10 dames, se fixe comme objectif une place sur le podium, selon le président de la Fédération algérienne des jeux d'échecs, Brahim Djelloul Azzedine. A l'issue de ce championnat d'Afrique, les premier et deuxième au classement final dans la spécialité du jeu classique seront qualifiés au Championnat du monde des échecs qui aura lieu fin septembre en Géorgie.