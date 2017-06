CHAMPIONNE D'AFRIQUE DE BOXE Ouidad Sfouh vise une qualification aux JO 2020

L'Algérie représentée par 10 boxeurs et 7 boxeuses à Brazzaville a engrangé lors de ces championnats d'Afrique, clôturés dimanche, trois médailles d'or, cinq en argent, et deux en bronze, et a réussi à qualifier trois boxeurs aux Mondiaux prévus à Hambourg (Allemagne) en août et septembre prochains.

L'Algérienne Ouidad Sfouh, sacrée championne d'Afrique 2017 de boxe de la catégorie 54 kg face à la Sud-Africaine Niambongui Nadege Marline, s'est réjouie d'avoir obtenu la médaille d'or en terre congolaise face aux meilleures boxeuses du continent, et vise dorénavant une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. «C'est une grande fierté et une grande joie d'avoir décroché la médaille d'or à Brazzaville. C'était une compétition très relevée qui a regroupé les meilleures boxeuses d'Afrique, mais nous avons réussi à réaliser une très belle performance en décrochant plusieurs médailles dont deux en or, malgré des conditions difficiles avec le mois de Ramadhan et le manque de préparation», a déclaré Sfouh (22 ans) lors de l'arrivée de la délégation algérienne à l'aéroport Houari-Boumediene lundi. «Pour mon parcours, je pense que j'ai bien géré la compétition malgré une blessure en quarts de finale qui ne m'a pas beaucoup gêné pour aller décrocher l'or. Je tiens à remercier tous les membres du staff technique qui m'ont prodigué les meilleurs conseils durant la compétition», a ajouté la championne algérienne. Pour ces prochains objectifs, Sfouh (22 ans) a indiqué qu'une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 est son principal objectif lors des prochaines compétitions internationales. «Après avoir brillé au niveau continental, mon principal objectif est de se qualifier au Jeux olympiques de Tokyo, c'est un rêve que j'ai toujours souhaité et maintenant je pense que je ne suis pas loin de le réaliser», a assuré Sfouh.

Chez les dames, Souhila Bouchen (48 kg) et Ouidad Sfouh (54 kg) ont offert à l'Algérie deux médailles d'or en battant en finale respectivement la Camerounaise Akoa Bengono Christine et la Sud-Africaine Niambongui Nadege Marline. En revanche, Nour El Houda Baahmed (57 kg), Hadjila Khelif (69 kg), Tabarkot Soumaya (64 kg) et Boualam Romayssa (51 kg) se sont contentées de la deuxième place après leur défaite en finales. Houria Triki (60 kg) s'est fait éliminer en demi-finale et décroche la médaille de bronze.