CRISE AU NA HUSSEIN DEY Bouzidi limogé par la rue

Le NA Hussein Dey traverse une zone de turbulence qui pourrait lui jouer un mauvais tour en vue de sa participation en Coupe arabe des clubs prévue du 22 juillet au 5 août en Égypte, après l'annonce par son premier responsable, Bachir Ould Zmirli, également 2e vice-président de la Fédération algérienne de football, de son retrait des affaires du club en réaction au refus des supporters au retour de l'entraîneur Youcef Bouzidi sur le banc des Sang et Or.

Face à l'entêtement de Ould Zmirli à réintégrer Bouzidi, qui avait abdiqué aux pressions des fans au milieu de la saison écoulée et fini par jeter l'éponge, certaines parties dans le club s'opposent férocement au retour de ce coach.

Les opposants de Bouzidi sont même allés jusqu'à protester contre son come-back dans les rues de Hussein-Dey, engendrant le départ de Bachir Ould Zmirli, le principal bailleur de fonds du club, quelques jours seulement après avoir renoncé à une première démission pour la même raison. Constatant qu'il était plus que jamais indésirable au NAHD, Bouzidi a fini, à son tour, par annoncer son retrait moins de 48 heures après sa nomination à la tête de la barre technique. Du coup, c'est le flou total qui entoure l'avenir immédiat des Sang et Or, qui préparent l'épreuve arabe qui revient cet été avec une nouvelle formule et des dotations séduisantes, étant donné que le vainqueur percevra 2 500 000 dollars. Les demi-finalistes, eux, auront droit chacun à 200 000 dollars et le finaliste 600 000 dollars. Le NAHD évoluera dans le groupe A avec le Al-Ahly du Caire (Egypte), Al-Wihda (Emirats arabes unis) et El-Fayçali (Jordanie), alors que le groupe B est composé du Zamalek (Egypte), du FUS Rabat (Maroc), d'El-Nasr (Arabie saoudite) et

d'Al-Ahd (Liban). Le groupe C, lui, comptait l'Espérance de Tunis, Al Merreikh du Soudan, Al-Hilal d'Arabie saoudite et les Irakiens de Naft Al Wassat. Mais ces derniers viennent d'annoncer leur retrait de la compétition. Pour rappel, les premiers ainsi que le meilleur deuxième des trois poules se qualifieront pour les demi-finales.