ESPÉRANCE DE TUNIS Le contrat de Belkaroui résilié

Le défenseur international algérien, Hichem Belkaroui, aurait vu son contrat avec l'Espérance de Tunis résilié après une saison de présence dans le club sacré champion de Tunisie, ont rapporté hier des médias locaux. Selon Mozaïque FM, Belkaroui est désormais libre de tout engagement envers le club de la capitale, mais sans donner de précisions sur les raisons de cette rupture de contrat. Depuis quelque temps, la presse tunisienne évoquait un éventuel divorce entre le joueur de 27 ans et l'EST, avançant que l'entraîneur de l'Espérance, Faouzi Benzarti, n'était pas convaincu par le rendement de son joueur algérien. Le natif d'Oran est pressenti pour faire son retour au Portugal où il serait convoité par la formation de Moreirense, lui qui avait porté les couleurs de Nacional Madeira lors de la deuxième partie de l'exercice 2015-2016 en provenance du Club Africain de Tunis. Outre Belkaroui, l'EST a également résilié le contrat de son attaquant libyen, Mohamed Zaâbia, que l'on annonce de retour au MC Oran, pensionnaire de Ligue 1.