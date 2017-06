IL S'EST DÉSISTÉ DE 6,8 MILLIONS DA Rahmani rejoint le CS Constantine

Le gardien de but international, Chemseddine Rahmani, s'est désisté de 6,8 millions DA pour s'offrir sa lettre de libération du MO Béjaïa et rejoindre le CS Constantine où il vient de parapher un contrat de deux ans, a-t-on appris hier auprès de la formation béjaouïe reléguée en Ligue 2.

Rahmani avait d'abord saisi la Chambre de résolution des litiges pour contester la non-régularisation de sa situation financière avec l'espoir d'être libéré automatiquement par cette instance, mais il a été débouté, a précisé la même source. Finalement, le portier international a consenti à négocier son départ du MOB et accepté de se désister de quatre mois de salaires pour avoir son bon de sortie, ajoute-t-on de même source. Au CSC, le natif d'Annaba rejoint son ex-entraîneur au MOB, Abdelkader Amrani, qui était pour beaucoup dans son émergence au sein de l'effectif des Crabes, parvenant aussi à taper dans l'oeil de l'ex-sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, qui l'avait retenu sur sa liste des 23 joueurs concernés par la précédente CAN 2017 au Gabon.