IMPAYÉS DEPUIS 5 MOIS Les joueurs du CRB réclament leur argent

Longtemps secoué par d'interminables problèmes financiers au cours du défunt exercice, le Chabab table énormément sur Dame Coupe pour renflouer ses caisses.

Le CR Belouizdad a débuté hier ses préparatifs pour la finale de la coupe d'Algérie face à l'ES Sétif, qui devrait avoir lieu le 5 Juillet prochain, mais ses joueurs espèrent être régularisés avant ce rendez-vous, obligeant la direction du Chabab à songer aux meilleurs moyens pour éviter la crise à quelques jours du rendez-vous tant attendu. Le président Mohamed Bouhafs devrait se réunir avec ses assistants dans les prochaines heures pour justement débloquer la situation, après que ses protégés sont revenus à la charge pour réclamer leurs arriérés de salaires et primes, a-t-on appris de l'entourage de la formation de la capitale. Les coéquipiers du meneur de jeu Feham Bouazza revendiquent, en effet, cinq salaires et quelques primes de matchs, a précisé la même source, ajoutant qu'ils ont profité de leur qualification en finale pour mettre davantage de pression sur leurs dirigeants afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Et comme tout Belouizdad se met à rêver du septième trophée en coupe d'Algérie pour sa dixième finale dans l'épreuve populaire, Bouhafs et ses collaborateurs n'ont pas le choix que de mettre leurs capés dans les meilleures conditions possibles afin d'exaucer le rêve de leur galerie. Le CRB, auteur d'un parcours mitigé en championnat, espère évidemment se racheter en coupe en dérochant le trophée. Il tentera ainsi de faire d'une pierre deux coups: sauver sa saison et prendre sa revanche sur les Sétifiens face auxquels l'équipe s'était inclinée en finale de l'édition de 2012. Longtemps secoué par d'interminables problèmes financiers au cours du défunt exercice, le Chabab table énormément sur Dame Coupe pour renflouer ses caisses. Cette compétition est devenue depuis quelques années très rentable financièrement pour les vainqueurs et même les finalistes.

Une aubaine pour la direction du CRB afin de régulariser, ne serait-ce que partiellement, ses joueurs.