MANCHESTER UNITED Mourinho veut Nainggolan

Alors que Radja Nainggolan serait dans le viseur de Manchester United, José Mourinho aurait formulé une offre à l'AS Rome. José Mourinho est passé à l'attaque. Alors qu'il serait sur la piste de Radja Nainggolan, le Special One avait entretenu le flou sur ce dossier. «Si je suis intéressé par Radja Nainggolan? peut être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas. Maintenant je veux juste aller en vacances, alors nous allons voir ce qui va se passer», avait-il déclaré. D'après la Gazzetta dello Sport, José Mourinho serait passé à l'action pour Radja Nainggolan. Le technicien de Manchester United aurait formulé une première offre à l'AS Rome. Elle serait comprise entre 40 et 45 millions d'euros. Toujours selon les informations du média italien, les Red Devils devraient proposer un salaire de 7,5 millions d'euros à Radja Nainggolan.