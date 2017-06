PSG La Juve se positionne pour Aurier

La Juventus Turin s'est positionnée pour recruter Serge Aurier, qui pense à un départ du PSG. Arrivé au club à l'été 2014, Serge Aurier semble avoir envie de changer d'air. Le latéral droit du PSG est courtisé par la Juventus de Turin.

Le club parisien va-t-il tout faire pour le retenir? L'avenir de Serge Aurier au PSG reste en suspens. Ces dernières semaines, le latéral parisien (161 matches en Ligue 1, 10 buts) avait reçu une offre de prolongation de trois saisons de la part de Patrick Kluivert. Offre qu'il avait déclinée.

Depuis, le directeur du football a quitté ses fonctions au sein du club de la capitale. Pour continuer à avancer sur le sujet, les représentants du joueur vont très vite rencontrer le nouvel homme fort du vice-champion de France, Antero Henrique.

Vraisemblablement dans les quarante-huit heures. La volonté d'Aurier, 25 ans en décembre prochain, serait d'opter pour un départ. Dans sa manche, l'international ivoirien possède une proposition de la Juventus de Turin. Le champion d'Italie en titre, qui devrait perdre Daniel Alves, qui souhaite rejoindre Manchester City, courtise le latéral droit pour succéder au Brésilien. L'Inter Milan et Manchester United pourraient également agir dans les prochaines semaines. Reste à connaître le degré d'intransigeance du Paris Saint-Germain sur ce dossier pour un joueur arrivé il y a maintenant trois saisons. Après Verratti et Matuidi, le PSG peut-il se permettre de donner l'impression que de plus en plus de joueurs souhaitent quitter le navire?