STADE RENNAIS M'Bolhi ne sera pas le gardien numéro un

Le retour de prêt du Sénégalais Abdoulaye Diallo a poussé les dirigeants du club à redistribuer les cartes durant cette intersaison.

Interrogé par la presse locale sur le recrutement du Stade Rennais, le président du club, René Ruello, s'est également exprimé sur la question des gardiens de buts et la hiérarchie qui sera instauré après le départ de Costil et le retour de prêt de Diallo. «Je pense que Abdoulaye Diallo sera numéro un dans les buts cette saison» explique le boss breton.

Alors que la question n'a pas été tranchée par le staff technique breton, le président du club René Ruello a donné un indice concernant la nouvelle hiérarchie des gardiens de but au sein du club rennais. Invité de l'émission «Pleine lucarne» sur TVR 35 pour évoquer l'actualité Mercato du Stade Rennais, le patron du club a fait le point sur la situation des gardiens assurant n'avoir «aucun regret» concernant le départ de Benoît Costil vers Bordeaux. «Son agent a voulu qu'il parte pour qu'il connaisse autre chose.» Ce départ du gardien numéro un devait logiquement favoriser le numéro deux, Raïs M'Bolhi, recruté en janvier dernier pour un rôle de doublure. Mais le retour de prêt du Sénégalais Abdoulaye Diallo a poussé les dirigeants du club à redistribuer les cartes durant cette intersaison.

Expliquant que le départ de Costil ne sera pas compensé par le recrutement d'un nouveau gardien, le président du club rennais a donné l'avantage à l'international sénégalais. «Je pense que Abdoulaye Diallo sera numéro un dans les buts cette saison. Je fais confiance aux entraîneurs des gardiens.»

Une indication du premier responsable du club qui laisse présager que l'international algérien devra à nouveau se contenter d'un rôle de doublure en club à moins que le staff technique, Christian Gourcuff en tête, n'en décide autrement.