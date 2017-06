IL SIGNERA POUR 5 ANS Ounas à Naples pour 10 millions d'euros

le joueur algérien de 20 ans va découvrir la série A

Après avoir temporisé et négocié pendant de longues semaines avec son club employeur, en l'occurrence les Girondins de Bordeaux, le club italien de Naples a enfin bouclé le transfert du jeune prodige algérien Adam Ounas. En effet, convoité par la Roma et le Zénith-Saint-Pétersbourg, l'attaquant de Bordeaux a enfin choisi de prendre la direction du Napoli, où il devrait rejoindre son coéquipier en Equipe nationale, à savoir le latéral gauche Faouzi Ghoulam, sauf si ce dernier venait à quitter le sud de l'Italie pour une nouvelle destination. Selon L'Equipe et RMC, l'ailier algérien va signer un bail de cinq ans avec son nouveau club la semaine prochaine sous réserve de la visite médicale. La signature de son contrat se fera juste après cette traditionnelle visite. Les Girondins auraient conclu le deal à plus de 10 millions d'euros. Selon la presse française, le joueur était présent avant-hier pour la reprise de son équipe mais ne s'entraînera pas. Le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi a posté sur son compte Twitter hier matin: «C'est fait pour Adam Ounas à Naples! Transfert de plus de 10 millions d'euros et contrat de 5 ans. Visite médicale cette semaine.» Le timing étonne, car le dossier semblait s'enliser, mais RMC, via Mohamed Bouhafsi, proche du joueur, avance donc que Bordeaux a, quasi officiellement, vendu son jeune milieu de 20 ans à Naples pour plus de 10 millions d'euros. Auteur de trois buts et deux passes décisives cette saison en Ligue 1 française, le numéro 17 des Girondins a été convaincu par le discours du club du président Aurelio De Laurentis. Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, le Franco-Algérien doit s'engager pour une durée de cinq ans avec le troisième de Série A. L'opération est estimée à 10 millions d'euros, plus des bonus (3 millions d'euros). La concurrence proposait davantage, mais le natif de Chambray-lès-Tours a pris sa décision. Une vente qui doit permettre aux Marine et Blanc de passer à la vitesse supérieure lors du mercato d'été. Le jeune joueur algérien de 20 ans, qui n'entrait pas dans la peau d'un titulaire sous les ordres de Jocelyn Gourvennec en Gironde (26 matchs, 11 titularisations), va devenir prochainement un joueur du Napoli et pourra ainsi découvrir un tout autre championnat, aussi physique et tactique où il pourra exprimer son talent de génie. Pour rappel, ce transfert a failli capoter face aux exigences des responsables bordelais qui réclameraient 15 millions d'euros pour céder l'international algérien. Le club italien, par le biais de son directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli, s'est dit pas «pressé» de dépenser «facilement» la somme de 15 millions d'euros, réclamé par la direction de Bordeaux. Mais finalement, les négociations ont pu aboutir sur le montant de 10 millions d'euros avec ce bonus de trois, relatif à la performance du joueur lors des deux premières années. Adam Ounas avait été convoqué pour la première fois en sélection nationale le 19 octobre 2016 en prévision du match des Verts contre le Nigeria, perdu 3 à 1 le 12 novembre à Uyo pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.