PRÉPARATION DE LA FINALE PRÉVUE POUR LE 5 JUILLET L'Aigle noir et le Chabab affûtent leurs armes

Par Saïd MEKKI -

Le duel entre Sétifiens et Belouizdadis sera très chaud

L'ES Sétif, champion d'Algérie 2016-2017, et le CR Belouizdad, sont branchés sur la très attendue finale de l'épreuve populaire qui est prévue le 5 juillet prochain au stade olympique en attendant sa confirmation.

Mais il se trouve que c'est le CR Bélouizdad qui est rentré directement dans la préparation de cette finale en renouant avec les entraînements hier, alors que l'ES Sétif ne reprendra les entraînements que demain jeudi. Après sa demi-finale coupe d'Algérie gagnée contre l'USM Bel Abbès au bout de la fatidique séance des tirs au but, le CR Bélouizdad a effectué sa dernière séance d'entraînement du mois de Ramadhan samedi dernier. Le coach marocain des Rouge et blanc, Badou Zaki, avait ensuite libéré les joueurs pour fêter l'Aïd en famille avant de devoir reprendre les entraînements hier, pour préparer cette finale contre l'ES Sétif. Il faut bien préciser que le gros travail du coach Badou Zaki sera orienté sur deux côtés: le moral et le physique. En effet, les joueurs n'ont pas encore perçu leurs salaires et il faut bien les aider sur le plan moral pour les soulager un tant soit peu et leur permettre de se concentrer sur la préparation de ce denier match de la saison. Par ailleurs et au vu du rythme infernal qu'a imposé la programmation des matchs durant la saison, les joueurs ont besoin de récupérer sur le plan physique pour aborder cette ultime rencontre de la saison avec le rêve de la terminer en apothéose avec le trophée dans de bonnes conditions. Il est évident qu'à ce stade de la prestigieuse compétion qu'est Dame Coupe, il est inutile de parler de motivation puisqu'une finale est en elle-même le grand symbole de l'intention de gagner. D'ailleurs, pour les fans des Rouge et Blanc, remporter le 7e trophée dans l'histoire du club serait la meilleure manière de fêter l'anniversaire de l'équipe en ce même jour du 5 juillet...Et voilà une autre source de motivation au moment où bien évidemment aucun joueur ni de l'une ni de l'autre équipe concurrente ne veut perdre cette ultime rencontre de Dame Coupe. Tous les joueurs du CRB sont donc concentrés depuis hier sur la préparation de ce match y compris Tarek Cherfaoui qui vient de se rétablir définitivement de sa blessure à l'avant pied. Le coach Badou Zaki, lui, qui a pu sauver l'équipe de la relégation en terminant dans le haut du tableau, veut bien offrir aux supporters du Chabab cette coupe d'Algérie dans ce qui serait son dernier match avec les Rouge et Blanc avant de rejoindre son pays natal et plus précisément sa nouvelle équipe l'IR Tanger. De son côté, l'ES Sétif qui vient juste de gagner son match des demi finales de cette même prestigieuse coupe d'Algérie face au MC Alger (3-2) fête bien sa qualification avant que les joueurs ne reprennent le chemin des entraînements demain jeudi. Djabou et ses coéquipiers devront donc mettre les bouchées doubles dès demain pour se concentrer uniquement sur cette finale de la coupe d'Algérie devant une équipe du CRB, capable du meilleur comme du pire. D'ailleurs, le coach Madoui a bien estimé que «face au CRB, ça sera une autre paire de manches. Nous allons jouer une équipe du CRB qui n'a pas atteint ce stade de la compétition par pur hasard.» Pour le coach Kheireddine Madoui, une autre source de motivation est dans le fait qu' «effectivement, la coupe d'Algérie est le seul titre qui manque à mon palmarès depuis que je suis entraîneur en chef. J'espère que ce sera la bonne cette saison», a-t-il déclaré. Les fans des Noir et Blanc veulent bien un 9e trophée pour leur équipe. Et pour ce faire, il va donc falloir battre le CRB le 5 Juillet prochain. Et c'est pourquoi Djabou et ses coéquipiers reprendront les entraînements demain...