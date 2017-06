USMA-Caps United décalé au 9 juillet au stade du 5-Juillet

Le match entre l'USM Alger et Caps United du Zimbabwe a été décalé au dimanche 9 juillet prochain au stade du 5-Juillet (20h) dans le cadre de la 6e et dernière journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique, a annoncé le club algérois mardi soir sur son site officiel. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral sénégalais conduit par Malang Diedhiou assisté de ses compatriotes Djibril Camara et El Malick Samba.