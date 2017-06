CAVIN JACKSON, COACH DE PLATINUM "On a besoin de points contre le MCA"

L'entraîneur Willem Cavin Jackson, de l'équipe sud-africaine de Platinum Stars, adversaire du MC Alger lors de la 5e journée de la phase de poules de la coupe de la CAF, groupe B, demain à Alger (21h), a affirmé que son équipe avait un besoin urgent de points et n'était pas encore éliminée.

«Notre prochain match en déplacement face au leader, le MC Alger va être difficile, mais nous allons faire tout pour obtenir la victoire, car nous avons besoin des trois points», a indiqué Jackson, assurant que ses joueurs se sont bien préparés pour cet objectif. L'optimisme du coach des Dikwena vient du rendement de son équipe face aux Sfaxiens quand les joueurs ont fourni une «très bonne» partie et avaient mené au score. «Face au club tunisien, nous avons fait un bon match et c'est de bon augure pour nous. Nous avons beaucoup attaqué, construit plusieurs actions et raté des buts. Nous avons juste eu un léger problème en défense. Nous avons perdu un peu de concentration et c'est pourquoi nous avons concédé le but égalisateur», a expliqué Jackson qui reste positif pour l'avenir de son équipe.

Pour l'entraîneur sud-africain, le rêve «est toujours permis», malgré la valeur de son prochain adversaire, le MC Alger qu'il qualifie, au même titre que plusieurs clubs nord-africains, de «gros calibre». Mais cela n'est pas fait pour le faire douter, d'autant plus qu'en match de football, «tout peut arriver». «Pour nous, tout n'est pas perdu. Je suis convaincu que les Etoiles de Platine ne sont pas encore éteintes. Il reste six points en jeu et on se battra pour les avoir», a assuré Jackson, refusant de jeter l'éponge avant terme.