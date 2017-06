CHAMPION DU MONDE DE POWERLIFTING Accueil populaire pour Boughalem à Souk Ahras

Un accueil populaire triomphal a été réservé, avant-hier à Souk Ahras, à Ilyès Boughalem médaillé d'or et recordman du développé couché (277,5 kg) au Championnat du monde de powerlifting tenu du 19 au 25 juin courant en Biélorussie. Le cortège de voitures accueillant l'athlète a traversé au rythme de la musique folklorique les principales artères de la ville des cités populaires 1700-Logements et 26-Avril-1958 jusqu'à l'avenue de l'ALN et la place de l'Indépendance. Au cours de la cérémonie organisée en l'honneur de l'athlète, le directeur de la jeunesse et des sports, Abdelbasset Aoune, a salué le travail «acharné» de ce sportif qui a réussi à hisser le drapeau national sur la scène mondiale. Cette consécration est «un cadeau pour le peuple algérien à l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr», a déclaré, à l'occasion, le Champion du monde. Triple Champion du monde en 2015 (Finlande), 2016 (USA) et 2017 (Biélorussie), Ilyès Boughalem a réussi à pulvériser quatre records mondiaux sans compter ses consécrations continentales.