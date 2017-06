CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE WUSHU (SENIORS) L'EN en stage du 29 juin au 1er juillet à Tipasa

La sélection nationale de Wushu effectuera un stage préparatoire du 29 juin au 1er juillet au complexe sportif de Bousmaïl (Tipasa) en vue du championnat d'Afrique (seniors) prévu au Bénin du 19 au 23 juillet, qualificatif au Championnat du monde en septembre prochain en Russie, a appris l'APS mardi auprès du président de la commission nationale de Kung-Fu Wushu Yahia Beddour. Ce regroupement verra la présence de 70 athlètes dans la spécialité du Sanda et 28 dans le Taolu, messieurs et dames, précise la même source. «Ce stage pré-compétitif sera marqué par la présence des athlètes de l'Equipe nationale pour préparer ce rendez-vous continental dont l'objectif est de remporter le titre ou bien terminer à la 2e place. Le second objectif est de qualifier le maximum d'athlètes pour les Mondiaux de Russie», a indiqué Yahia Beddour. Et d'enchaîner: «Nous allons désigner 11 catégories de poids dans le Sanda (combats) chez les messieurs et six poids chez les dames, ainsi que 5 catégories en Taolu», soulignant que chaque pays a le droit de présenter six athlètes (messieurs), trois chez les dames, et cinq en Taolu. Au Championnat du monde, l'Algérie aura le droit d'être représentée par cinq sportifs chez les messieurs et trois chez les dames, en cas de qualification. «Seuls les trois premiers de chaque catégorie de poids lors du championnat d'Afrique se qualifieront pour le Mondial de Russie», a-t-il précisé. Par ailleurs, le président de la commission nationale a regretté «le début tardif des préparatifs pour ces championnats d'Afrique, d'autant que 15 jours de préparation restent insuffisants». Outre l'Algérie, plusieurs autres pays du continent ont confirmé leur présence au Bénin: Afrique du Sud, Sénégal, RD Congo, Egypte, Maroc, Tunisie et Mauritanie, alors que la liste d'engagement reste ouverte jusqu'au 1er juillet.