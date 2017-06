COUPE D'AFRIQUE DE TENNIS DE TABLE (INDIVIDUEL) L'Algérie présente avec quatre pongistes à Agadir

L'Algérie prendra part avec quatre athlètes (deux garçons et autant de filles) à la coupe d'Afrique individuelle de tennis de table de l'ITTF-Afrique dont les épreuves sont prévues du 1er au 4 juillet à Agadir (Maroc), aux côtés des meilleurs pongistes du continent africain. Il s'agit chez les garçons de Sami Khrouf, champion d'Algérie en titre en individuel et de Naim Karali, espoir algérien qui évolue en Suisse et pour lequel les techniciens de la discipline prédisent un bel avenir. «Karali est vice-champion d'Afrique espoirs en 2017 et en sera à sa seconde participation d'envergure avec les seniors. Il avait pris part au Championnat du monde en Allemagne et aura en point de mire, les Jeux olympiques de 2020», a indiqué, Chérif Derkaoui, président de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT). Chez les filles, l'honneur de défendre les couleurs nationales est revenu à la championne d'Algérie en individuel, Katia Kassaci et à la numéro un du tennis de table féminin algérien, évoluant en France, Islam Laid. Juste après cette compétition, les pongistes algériens participeront les 4 et 5 juillet à Agadir au tournoi régional Nord-Afrique individuel, qualificatif au Top 16 africain, prévu en fin d'année, probablement au Kenya. Initialement programmée au Mozambique, la coupe d'Afrique a finalement été transférée au Maroc en raison du «manque de communication et du retard dans la signature du contrat», selon la branche africaine de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF-Afrique).

Le tournoi d'Agadir est ouvert à tous les pays du continent, avec une obligation de présenter quatre joueurs dont deux pongistes filles. Les vainqueurs se qualifieront aux Coupes du monde de l'ITTF (garçons et filles), prévues en fin d'année dans un pays à désigner. A Agadir, l'Egypte, en tant que championne sortante, s'appuiera sur ses stars Omar Assar et Dina Meshref qui remettront en jeu leurs titres remportés il y a deux années à Yaoundé (Cameroun). Selon le président de l'ITTF-Afrique, l'Egyptien Khaled El-Salhy, «les favoris de ce tournoi seront le Nigeria et l'Egypte, mais des pays comme la Tunisie, l'Algérie et le Congo peuvent jouer les trouble-fêtes et faire bonne figure». En compétitions des clubs, les pongistes filles de l'AC Boudouaou et l'ASF Arbaâ et garçons du RC Arba participent au championnat d'Afrique des clubs champions de tennis de table qui se déroulera du 28 au 30 juin à Agadir, en présence des meilleurs clubs du continent. L'AC Boudouaou et l'ASFA Arbaa participent au rendez-vous marocain en leur qualité de championne d'Algérie par équipes et vice-championne de la saison 2016-2017. De même pour les garçons du RC Arba, champions d'Algérie par équipes. «Par contre, les garçons de l'ASJI Oran se sont désistés en raison d'un problème financier, étant donné que les clubs se prennent en charge dans ce genre de tournois», a-t-on expliqué à la fédération. Chez les jeunes et en prévision de la Coupe arabe de la catégorie prévue en août prochain à Mascate (Oman), trois stages de présélection et de sélection sont programmés pour les pongistes algériens à partir de mi-juillet. «On avait décidé d'opérer un rajeunissement de nos effectifs et préparer avec les jeunes talents, des échéances d'envergure, telles que les Jeux africains de la jeunesse 2018 à Alger, les Jeux méditerranéens 2021 à Oran et les Jeux olympiques 2020 à Tokyo», a conclu le président de la FATT.