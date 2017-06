STANDARD DE LIÈGE Belfodil priorité de Hanovre 96

L'attaquant international algérien du Standard de Liège Ishak Belfodil constitue la priorité de Hanovre 96, promu en Bundesliga allemande en vue d'un éventuel transfert cet été, a rapporté hier la presse locale. Le joueur algérien qui reste encore lié pour une saison avec la formation belge, a décidé de changer d'air et de rejoindre une équipe à la hauteur de ses ambitions. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais (Ligue 1) a décliné une offre parvenue du club turc de Trabzonspor. «Belfodil aspirerait à rejoindre un plus grand championnat et le fait que Trabzonspor ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine peut également constituer un motif de refus», expliquait récemment le quotidien belge La Dernière heure. Les Allemands du Bayer Leverkusen et les Espagnols du Celta Vigo se sont également positionnés pour s'attacher les services du buteur algérien. Belfodil (25 ans) avait rejoint l'été dernier le Standard de Liège en provenance de Bani Yas (Emirats arabes unis) où il a joué pendant une année. Auparavant, il avait évolué dans plusieurs clubs européens, notamment en Italie où il a joué pour l'Inter Milan et Parme, entre autres. L'attaquant formé à Lyon a inscrit 17 buts, toutes compétitions confondues et délivré six passes décisives en 2016-2017. Sa saison avec le Standard a pris fin avant terme en raison d'une opération au nez.