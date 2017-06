USM BEL ABBÈS Le club doit payer plus de 16 millions DA à 4 anciens joueurs

L'USM Bel Abbès, malheureux demi-finaliste de la coupe d'Algérie, est dans l'obligation de s'acquitter d'un peu plus de 16 millions de dinars représentant les arriérés de quatre anciens joueurs qui ont saisi la Chambre de résolution des litiges (CRL) pour être rétablis dans leurs droits, a-t-on appris hier auprès de cette instance. Les quatre joueurs en question sont: Mohamed Tchikou, Ahmed Meguehout, Youcef Ghazali et Karim Hendou. L'USMBA risque d'être interdite de recrutement si sa direction ne venait pas à payer ces joueurs, conformément aux lois en vigueur. L'affaire des quatre joueurs intervient dans un contexte particulier que traversent les gars de la Mékerra, marqué par la vacance du poste de président du club après la démission d'Abdelghani El Hannani et une situation financière compliquée exposant l'équipe, 4e du championnat de Ligue 1 Mobilis, à un départ massif de ses cadres. Déjà, le club trouve du mal à garder ses joueurs en fin de contrat, tandis que d'autres, encore liés à l'USMBA, ont déjà saisi la CRL pour réclamer leur argent et aussi leur libération automatique, à l'image du défenseur central, Khali et du meneur de jeu, Bounoua, tous les deux convoités par la JS Kabylie. Cela se passe au moment où l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouazzani, qui a réussi un parcours honorable avec les gars de l'Ouest algérien pour leur retour parmi l'élite, laisse planer le doute concernant son avenir sur le banc de touche de l'USMBA malgré le désir des dirigeants de lui renouveler son contrat.