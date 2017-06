CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U20 D'ATHLÉTISME Tlemcen veut relever le défi

la délégation algérienne sera composée de 53 athlètes

Pas moins de 41 épreuves sont inscrites à cette 13ème édition qu'organisera la ville de Tlemcen, du 29 juin au 2 juillet.

Tlemcen, ville de l'extrême Ouest du pays, est fin prête pour relever le défi du championnat d'Afrique des moins de 20 ans d'athlétisme qui débute aujourd'hui, marquant le retour de cette compétition en Algérie 23 ans après la première édition abritée par Alger en 1994. Annuelle au départ, puisqu'organisée par Alger en 1994 et Bouaké (Côte d'Ivoire) en 1995, cette compétition de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) est devenue biennale dès la troisième édition abritée en 1997 par Ibadan (Nigeria). Cette fois-ci, la 13ème édition a échu à Tlemcen, capitale des Zianides, connue pour son histoire, sa culture et son art notamment. Le nombre des épreuves de ce championnat organisé, entre-temps, par six autres pays dont deux fois par la Tunisie (1999 et 2005) et l'Ile Maurice (2009 et 2013), n'a cessé d'augmenter, passant de 39 en 1994 à 44 en 2003, 2005 et 2011, pour redescendre à 43 en 2015 lors de la 12ème édition abritée par Addis-Abeba (Ethiopie). Pas moins de 41 épreuves sont inscrites à cette 13ème édition qu'organisera la ville de Tlemcen, du 29 juin au 2 juillet. La cérémonie d'ouverture est prévue aujourd'hui à 17h au stade d'athlétisme de Lalla Setti, un plateau surplombant à 800 mètres d'altitude la capitale des Zianides. A cette occasion, le comité d'organisation a programmé, entre autres, des mouvements d'ensemble auxquels prendront part plus de 200 filles réparties en six carrés de 36 filles chacun. Le traditionnel défilé des délégations participantes comptera, lui, sur les représentants de 36 pays, un record pour Tlemcen, soit 331 athlètes, dont 129 filles, et 105 officiels. Le volet compétitif débutera, pour sa part, dès la matinée de jeudi avec le déroulement du 100 mètres garçons du décathlon et les séries éliminatoires du 100 m filles et garçons, outre la longueur et le poids pour les décathloniens, selon le projet de programme élaboré par les organisateurs.

La délégation algérienne, forte de 53 athlètes dont 24 filles et 22 officiels se trouve à Tlemcen depuis le 22 juin courant, où elle a effectué un stage de préparation après un premier regroupement abrité par Alger (1er au 16 juin). Elle a séjourné au centre de regroupement du «Petit Perdreau», situé à 500 m du stade d'athlétisme. Une bonne ambiance règne dans le groupe, selon le directeur des jeunes talents sportifs, Kessai Tarik et son adjoint Hadouche Mohamed. Pour les deux dirigeants techniques, il s'agira de faire mieux ou à la rigueur égaler les résultats de l'édition précédente, quand l'Algérie a remporté deux médailles d'or en saut en hauteur par Hichem Bouhanoun (2,12 m) et en triple saut par Haithem Sebbat (15,39 m), outre deux médailles de bronze par Mohamed Fekkoun dans le 10 000 m marche et Yasser Triki au saut en longueur (7,39 m). Les féminines étaient rentrées bredouilles, rappelle-t-on. Parmi les athlètes présents à Tlemcen, on note trois U18, qualifiés aux mondiaux et deux autres qui se distinguent de jour en jour. L'effectif national comprend, selon ses responsables techniques, 32,69% d'U18 et 44,23% de filles qui participeront dans 14 épreuves. Les garçons sont inscrits dans 18 épreuves. Parallèlement aux compétitions sportives, le comité d'organisation a programmé des virées touristiques à travers la ville de Tlemcen, où les visiteurs pourront se rendre aux grottes de Beni Add et au complexe de Sidi Boumediene et admireront les paysages touristiques de la capitale des Zianides. Selon le comité d'organisation de cette 13ème édition, la ville de Tlemcen est fin prête pour accueillir les différentes compétitions de ce championnat et les délégations hôtes, ainsi que les officiels et invités de ces joutes.