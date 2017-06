LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE:AHLY TRIPOLI-USM ALGER (DEMAIN À 19H-PHASE DES POULES) Les Rouge et Noir en conquérants à Sfax

Par Lounès MEBERBECHE -

Andria et ses partenaires n'ont d'autre choix que la victoire pour se qualifier

La domiciliation des Libyens à Sfax pourrait aider les Usmistes à passer ce défi avant d'accueillir tranquillement Caps United lors de la 6e journée.

A une journée de la fin de la phase des poules de la prestigieuse Ligue des champions africaine, la formation algéroise de l'USMA pourrait sceller sa qualification aux quarts de finale dès ce 5e round, à l'occasion de sa confrontation contre Al Ahly Tripoli, prévue demain à 19h (heure algérienne). Un match délocalisé à Sfax (Tunisie) en raison de la situation sécuritaire en Libye, ce qui pourrait constituer un avantage pour les Algérois qui évolueront sans grande pression. Ce face-à-face sera très certainement déterminant pour la première place de ce groupe B, vu la situation des quatre équipes. En effet, les partenaires de Beldjilali ont réussi à se hisser à la place du leader suite à leur précieuse victoire arrachée contre le Zamalek d'Egypte sur le score de 2-0 au stade du 5-Juillet, lors de la précédente journée. Un succès qui a permis à l'USMA de rejoindre Ahly Tripoli en tête du groupe B avec 7 points au compteur pour chaque formation, suivie des Cairotes du Zamalek, qui comptent 5 unités, et qui se rendront à Harare pour y affronter le club local de Caps United (4e, 3 pts), dimanche soir. De ce fait, l'enjeu de cette sortie des Rouge et Noir s'annonce capitale et pourrait déjà franchir un pas vers les quarts de finale. Pour rappel, les protégés du coach belge Paul Put ont largement dominé leur prochain adversaire lors du match aller (3-0) en inauguration de cette phase de poules, mais qui auront fort à faire lors de ce second duel, étant donné que les Libyens ne sont pas prêts à rater cette occasion pour prendre un avantage dans cette course. La domiciliation des Libyens à Sfax pourrait aider les Usmistes à passer ce défi avant d'accueillir tranquillement Caps United lors de la 6e journée. Pour ce qui est de cette formation libyenne, après avoir raté son entrée en compétition, Ahly Tripoli semble être mieux en forme, parvenant à engranger 7 unités de deux victoires (en aller-retour face à Caps United) et d'un nul contre le Zamalek. Voilà qui permet aux poulains de l'entraîneur égyptien, Talaât Youcef, de se présenter sur le terrain du stade Tayeb M'hiri de Sfax avec un moral au beau fixe. Les Usmistes, de leur part, ne veulent pas se laisser impressionner et comptent mettre le paquet lors de ce match pour éviter les calculs lors de l'ultime journée. Les camarades de Meftah sont persuadés qu'un résultat probant leur permet d'assurer leur qualification au prochain tour. Le dernier match dans cette phase face à Caps United, le 9 juillet à Alger, sera alors une simple formalité. Côté effectif, l'entraîneur de l'USMA, le Belge Paul Put, disposera pratiquement de tous ses joueurs, si l'on excepte le meneur de jeu, Amir Saâyoud, expulsé face au Zamalek. L'ancien sélectionneur du Burkina Faso récupérera pour la circonstance ses deux milieux récupérateurs, Hamza Koudri et Abderraouf Benguit, après avoir purgé leur suspension lors de la précédente journée. Par ailleurs et après avoir qualifié l'avant-centre Okacha Hamzaoui lors de la journée précédente, la direction de l'USM Alger en a fait de même avec ses deux autres nouvelles recrues Faouzi Yaya et Redouane Chérifi, qui sont désormais autorisés par la CAF à disputer la suite de la Ligue des champions. «Les deux joueurs devront être du voyage avec l'équipe demain (aujourd'hui) à Sfax pour y affronter l'équipe du Ahly Tripoli pour le compte de la 5e journée du groupe B de la phase de poule de la Ligue des champions CAF», a expliqué le site de l'USMA. Alors que Hamzaoui a pu débuter avec le club algérois, en ayant pris part au match face au Zamalek lorsqu'il avait été incorporé dans les dernières minutes de la rencontre, la participation des deux autres recrues du club, dépendra de leur état de forme et des choix de l'entraîneur Paul Put. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral éthiopien avec Bamlak Tessema Weysa comme directeur de jeu et qui sera assisté de ses compatriotes Temesgin Samuel Atango (1er assistant) et Kindie Mussie (2e assistant).