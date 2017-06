COUPE DE LA CAF:MC ALGER-PLATINUM STARS (CE SOIR À 21H-PHASE DES POULES) Le Doyen veut sceller sa place en quarts

Par Saïd MEKKI -

Hachoud prêt à relever le défi dans cette aventure africaine

Il suffit aux joueurs du coach Mouassa de gagner ce match pour être qualifiés aux quarts de finale avant même de disputer le dernier match contre le CS Sfax lors de la première semaine du mois de juillet prochain.

Après avoir terminé le championnat d'Algérie à la 2e place alors qu'il y avait de la place pour le titre, et après son élimination amère de la coupe d'Algérie par l'ES Sétif, il ne reste plus que la coupe de la Confédération africaine pour que le MC Alger termine la saison avec un titre. Et justement, demain, le MCA a un rendez-vous capital face au club sud-africain, Platinum Stars, à 21h au stade du 5-Juillet pour le compte de la 5e journée de cette compétition. Kamel Mouassa et l'équipe dirigeante ainsi que les Vert et Rouge rêvent bien d'offrir ce titre continental qui manque au Doyen à leurs très fidèles supporters. La preuve que cet objectif est d'importance, c'est que le coach Kamel Mouassa n'a pas hésité à déclarer envers ses joueurs, juste après l'élimination en coupe d'Algérie, qu'«on a un match important demain. Ce sera pour une place en quarts de finale qu'on disputera. Il ne faut pas lâcher. Je dois vous dire qu'il faut concentrer toute votre rage sur ce rendez-vous de vendredi pour le gagner. Il ne faut surtout pas baisser les bras et montrer à tout le monde que le Doyen est un dur à cuir...». Il est important de rappeler qu'à la veille de ce match décisif, et à l'issue donc de la 4e journée, le MCA a pris la tête du classement de la poule B avec 8 points, suivi du CS Sfax (Tunisie), qui en compte 7, puis Mbabane Swallows (Swaziland) et Platinum Stars (AFS), avec respectivement 4 et 2 unités.

En d'autres termes, il suffit aux joueurs du coach Mouassa de gagner ce match pour être qualifiés aux quarts de finale avant même de disputer le dernier match contre le CS Sfax lors de la première semaine du mois de juillet prochain (6, 7 ou 8 juillet). Mouassa travaille beaucoup avec son staff la récupération et surtout le côté psychologique de ses joueurs très affectés par l'élimination en coupe d'Algérie. C'est mardi dernier que l'équipe a repris les entraînements au Centre de Aïn Bénian pour préparer ce match décisif contre Platinum Stars. Les joueurs s'entraînaient hier au Centre technique de Sidi Moussa au moment où une journée portes ouvertes est instituée par qui de droit pour informer les supporters du déroulement de la préparation de leur équipe. Il se trouve que les joueurs ont oublié l'élimination de la coupe d'Algérie, sachant qu'il ne leur reste que cette coupe de la CAF pour sauver leur saison avec un titre. Et pour y parvenir, il va falloir passer les quatre étapes restantes à commencer par celle de demain face aux Sud-Africains. Une simple victoire et c'est la qualification assurée aux quarts de finale. Et ça, les joueurs le savent bien. Et d'ailleurs, ils sont tellement motivés pour arracher ce Trophée que ce match à domicile est l'opportunité à ne pas manquer pour filer se frayer un chemin vers la finale. Hachoud a bien transmis la volonté des joueurs pour ce match en déclarant sans hésiter qu'«on va se donner à fond et aller le plus loin possible dans cette coupe de la CAF. On est conscients qu'on doit rectifier le tir dans cette compétition continentale et on se battra donc comme des guerriers pour avoir le dernier mot et valider cette qualification aux quarts de finale». Et là, il faut bien reconnaître que l'équipe sud-africaine, qui n'a plus rien à perdre, ne va certainement pas faciliter la tâche aux Vert et Rouge. Et sous-estimer l'adversaire après l'avoir obligé au partage des points du match en Afrique du Sud pourrait être une erreur professionnelle. Ce qui explique pourquoi Mouassa ne cesse d'avertir ses joueurs pour la concentration totale dans ce match qui, faut-il le préciser, est bien à la portée de ses joueurs. A noter enfin que l'autre match du groupe opposant M'babane Swallows (SWA) au CS Sfaxien (TUN) est prévu dimanche prochain au Swaziland.