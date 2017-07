BORDEAUX Ounas passera sa visite médicale lundi à Naples

Adam Ounas sera bien un joueur du Napoli la saison prochaine et devrait passer sa visite médiale dès lundi d'après Sky Sports. Déjà d'accord avec Naples depuis un moment, Adam Ounas attendait que Bordeaux et le club italien s'entendent. C'est désormais chose faite puisque les deux clubs ont signé les papiers du transfert du joueur. Le transfert s'élève à 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus (qui dépendront de la place de Naples en LDC). Selon les informations de Sky Sport, Ounas passera sa visite médicale ce lundi avant de parapher un contrat de 5 ans et un salaire d'environ 900 000 euros par an. Interrogé sur le sujet par la presse bordelaise, son désormais ex-entraîneur Jocelyn Gourvennec a tenu des propos flatteurs. «Ounas est sollicité par un club du Top 3 du championnat italien avec une Ligue des champions au bout. C'est difficile de bloquer un garçon comme ça. Les trois parties sont O.K., ça doit se finaliser. C'était l'objectif pour lui d'être plus régulier. Il a bien fini. Je lui souhaite de continuer comme ça. Le talent, il l'a.»