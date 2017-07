CHAMPIONNAT NATIONAL DE TENNIS (POUSSINS ET BENJAMINS) Début des épreuves à Oran

Les épreuves du championnat national de tennis des catégories poussins et benjamins (filles et garçons) ont débuté avant-hier sur les courts de terre battue du complexe de tennis de l'ASPTT Oran. Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par la ligue oranaise de tennis en collaboration avec la DJS, regroupe 58 jeunes tennismen et tenniswomen des catégories poussins et benjamins qui se sont qualifiés lors des phases de wilayas. Ces sportifs représentent 10 wilayas du pays. Les deux premiers jours de cette compétition dont la direction est assurée par le juge-arbitre Sahi Amine, assisté de huit arbitres de la ligue oranaise, seront consacrés aux éliminatoires. Les finales sont programmées pour aujourd'hui.