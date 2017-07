CHAMPIONNAT RÉGIONAL D'ATHLÉTISME Plus de 160 participants à Tamanrasset

Plus de 160 sportifs prennent part jeudi au championnat régional d'athlétisme, qu'abrite le complexe sportif Benmessaoud, sis au quartier Amechouane, à Tamanrasset. Regroupant des athlètes des wilayas de Tamanrasset, Adrar et Ouargla seulement, en l'absence de ceux d'Illizi et de Ghardaïa, les premières épreuves de la matinée ont vu une rude concurrence des athlètes dans différentes disciplines, à l'instar des courses, des sauts en hauteur et longueur, et du lancer de disque. Cette forte concurrence est motivée par la volonté des participants de décrocher de bons résultats leur permettant de prendre part au prochain championnat national d'athlétisme, expliquent les organisateurs.

L'épreuve est aussi l'occasion pour les jeunes de la région de mieux connaître les différentes disciplines de l'athlétisme, en plus de les encourager à les pratiquer, surtout que la nature de la région (altitude) se prête à ce genre de sports, soutient pour sa part, Cheikh Litim, président d'un club participant. Les phases éliminatoires se poursuivent cet après-midi et permettront de déterminer la liste des athlètes qualifiés pour le championnat national d'athlétisme.