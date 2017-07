CHAMPIONS LORS DE LA SAISON 2016-2017 98 athlètes honorés à Constantine

Une cérémonie a été organisée, avant-hier, à Constantine en présence des autorités locales, en l'honneur de 98 athlètes de cette wilaya qui ont brillé aux plans national et international dans différentes disciplines, a-t-on constaté. Présidée par le chef de l'exécutif local, Kamel Abbas en présence des responsables locaux de la jeunesse et des sports, la cérémonie, tenue à la salle omnisports d'El Mansourah a été marquée par la remise de diplômes d'honneur et de présents à ces athlètes en reconnaissance des résultats méritoires qu'ils ont obtenus au titre de la saison 2016-2017. A cette occasion, le wali a mis en exergue les efforts fournis avant d'appeler les lauréats à persévérer et à travailler davantage pour faire honneur à la wilaya de Constantine et à l'Algérie. Parmi les athlètes honorés, 20 ont remporté des titres internationaux dans des disciplines comme le handisport, l'athlétisme, le judo, le karaté et les jeux d'échecs.

Des sportifs champions nationaux dans les sports du full-contact, du kickboxing, du taekwondo et du tennis de table ont également été honorés au cours de cette cérémonie qui a vu aussi six associations sportives, qui se sont distinguées au cours de cette saison, recevoir des prix d'encouragement.