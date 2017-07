FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BASKET-BALL Les Assises nationales du 3 au 5 juillet à Souidania

Les Assises nationales du basket-ball se dérouleront du 3 au 5 juillet au Centre des équipes nationales de Souidania (Alger), avec l'objectif de faire un diagnostic sur la situation de la discipline et trouver les solutions adéquates en concertation avec tous les acteurs du basket en Algérie. L'organisation de ces Assises nationales était un des principaux points du programme du président de la FABB, Ali Slimani, élu en février 2017 pour le mandat olympique 2017-2020. «Notre premier objectif est de réunir toute la famille du basket pour faire un diagnostic sur la situation de la discipline et trouver les solutions adéquates en concertation avec tous les acteurs», a déclaré Slimani. «Plusieurs points seront abordés lors de ce rendez-vous, dont le programme du mandat olympique, le statut des athlètes, des entraîneurs et des arbitres. Concernant les formules des différentes compétitions nationales, nous serons à l'écoute des propositions des techniciens du Collège technique national et de la direction technique nationale pour soumettre à l'Assemblée générale un projet qui sera adopté par ses membres», a-t-il précisé. En marge des assises, la FABB a programmé un stage au profit d'entraîneurs algériens encadré par l'international français de mère algérienne, Evan Fournier, qui évolue en NBA à Orlando Magic.