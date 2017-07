MC ORAN Belatoui menace de recourir à la justice

L'entraîneur Omar Belatoui n'a pas écarté avant-hier un éventuel recours à la justice dans son conflit avec le président de son ex-club le MC Oran, accusant ce dernier d'avoir «falsifié» le contrat qui liait les deux parties pour le résilier, ce qui l'a amené dans une première étape à saisir la Chambre de résolution des litiges (CRL) de la Fédération algérienne de football (FAF) qui n'a pas encore rendu son verdict à ce sujet. «La direction du MCO a résilié mon contrat d'une manière unilatérale, avançant qu'un avenant dans ledit contrat lui permet de le faire en cas de mauvais résultats, alors que personnellement je n'ai jamais signé cet avenant, qui n'a d'ailleurs pas été transmis à la Ligue de football professionnel, comme l'exige la réglementation en vigueur», a expliqué Belatoui, démis de ses fonctions au milieu de la phase retour du défunt exercice 2016-2017. Faisant bon coeur contre mauvaise fortune, l'ancien défenseur international dit avoir envisagé de «résilier à l'amiable» son contrat avec le Mouloudia d'Oran, «mais la direction de cette formation en a voulu autrement en refusant de régulariser les arriérés de mes salaires». Face à cette réaction, Belatoui, qui a porté les couleurs du MCO en tant que joueur pendant de longues années, a déposé plainte auprès de la CRL, mais menace tout simplement de saisir la justice si les dirigeants oranais «ne le rétablissent pas dans ses droits». Une éventuelle décision de la CRL en faveur de Belatoui obligerait le président des Hamraoua, Ahmed Belhadj, de verser cinq mois de salaires à son désormais ex-entraîneur, pour éviter à son club d'être interdit de recrutement cet été. Belhadj a engagé mercredi un nouvel entraîneur en vue de la saison à venir, en la personne du Tunisien Moez Bouakaz, l'ex-coach du RC Relizane qui vient d'être relégué en Ligue 2. Belatoui, lui, est sur le point de s'engager avec l'US Biskra, le nouveau promu en Ligue 1 algérienne.



Mekkaoui et Tiaiba les deux premières recrues

Les deux joueurs Zineddine Mekkaoui et Mohamed Tiaiba sont devenus les deux premières recrues du MC Oran, pensionnaire de Ligue 1, en vue du prochain exercice. Le latéral gauche Mekkaoui et l'avant centre Tiaiba, ont signé chacun un contrat de deux années avec le club de la capitale de l'Ouest, jeudi soir. Le premier rejoint son ex-entraîneur au RC Relizane, relégué en Ligue 2 algérienne, le Tunisien Mouaz Bouakkaz, qui s'est engagé avec le MCO il y a trois jours. Le second, lui, retrouve le championnat algérien après une expérience d'une année au Qatar.