NABIL NEGHIZ FUTUR COACH DU NA HUSSEIN DEY Dziri entame la préparation de la Coupe arabe

Le NAHD, qui a terminé dans le ventre mou du classement du Championnat de l'exercice 2016-2017, traverse depuis quelques semaines une zone de turbulence.

Le NA Hussein Dey devait reprendre l'entraînement hier avec en ligne de mire la Coupe arabe des clubs prévue en Egypte du 22 juillet au 5 août, a-t-on appris auprès du club de Ligue 1. C'est l'ancien joueur et entraîneur-adjoint du Nasria, Billel Dziri, qui dirigera les premières séances en attendant l'arrivée d'un nouveau coach, Nabil Neghiz, avec lequel la direction de la formation de la banlieue d'Alger aurait déjà bouclé son accord, précise la même source.

Le NAHD, qui a terminé dans le ventre mou du classement du Championnat de l'exercice 2016-2017, traverse depuis quelques semaines une zone de turbulence après l'annonce par son premier responsable, Bachir Ould Zmirli, également 2e vice-président de la Fédération algérienne de football, de son retrait des affaires du club en réaction au refus des supporters du retour de l'entraîneur Youcef Bouzidi sur le banc de l'équipe. Côté effectif, les Sang et Or viennent d'engager deux nouveaux défenseurs: Lyes Oukkal (ex-AS Khroub) et Walid Attalo (ex-US Biskra). Ils portent à trois le nombre de nouvelles recrues, Chemseddine Harrag, le milieu de terrain de l'USM El Harrach, ayant été le premier à avoir rallié les rangs husseindéens cet été. En revanche, plusieurs joueurs devront être libérés, à leur tête le gardien de but international, Azeddine Doukha, dont le contrat a été résilié. Lors de la Coupe arabe, le NAHD évoluera dans le groupe A avec le Al-Ahly du Caire (Egypte),

Al-Wihda (Emirats arabes unis) et El-Fayçali (Jordanie), alors que le groupe B est composé du Zamalek (Egypte), du FUS Rabat (Maroc), d'El-Nasr (Arabie saoudite) et d'Al-Ahd (Liban).

Le groupe C, lui, comptait l'Espérance de Tunis, Al-Merreikh du Soudan, Al-Hilal d'Arabie saoudite et les Irakiens de Naft Al Wassat. Mais ces derniers viennent d'annoncer leur retrait de la compétition. Les premiers ainsi que le meilleur deuxième des trois poules se qualifieront pour les demi-finales. La Coupe arabe des clubs champions (ancienne formule) s'est arrêtée en 2013 suite au retrait de l'ancien sponsor majeur de la compétition.

L'USM Alger avait remporté le titre de la dernière édition contre la formation koweïtienne d'Al-Arabi (0-0, 3-2).



Doukha atterrit à Ohod (club saoudien)

L'ex-gardien de but de la sélection algérienne, Azeddine Doukha, s'est engagé avec le club saoudien Ohod, a annoncé ce dernier via son site officiel. Doukha (31 ans) qui vient de résilier son contrat avec le NA Hussein-Dey est le deuxième portier à rejoindre le championnat saoudien après l'Egyptien, Issam Al Hadari, qui a atterri à Al-Taawon, depuis que les clubs locaux ont été autorisés à recruter des gardiens de but. Une mesure prise par la Fédération saoudienne de football cet été. Il s'agit aussi de la première expérience du natif de Chlef à l'étranger, lui, qui avait porté les couleurs de l'ASO Chlef, du MO Béjaïa, du MC Alger, de l'USM El Harrach, de la JS Kabylie et du NA Hussein Dey. Il a porté le maillot de la sélection algérienne à 11 reprises de 2011 à 2016.