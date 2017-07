OLYMPIQUE LYONNAIS Le président Aulas triste pour le départ de Ghezzal

Depuis hier soir, Rachid Ghezzal est officiellement libre de tout contrat, une pilule qui a visiblement du mal à passer pour Jean-Michel Aulas qui aurait aimé garder le joueur.

Au club depuis 2004, Rachid Ghezzal ne sera officiellement plus un joueur de l'OL.

Malgré plusieurs mois de négociations, l'international algérien n'a pas prolongé son contrat avec son club formateur. Pourtant, selon le président lyonnais, un accord avait été trouvé en fin de saison. «Il était en fin de contrat.

Le samedi après le dernier match contre Nice, il m'a dit droit dans les yeux qu'il voulait resigner», a ainsi déclaré JMA en conférence de presse. «On s'est mis d'accord avec son frère et puis voilà.» Aulas semble en vouloir à demi-mot à l'entourage du joueur et affiche une peine réelle au moment d'évoquer le départ de Rachid.

«C'est vraiment dommage parce que non seulement c'est un garçon de talent mais en plus je l'ai toujours soutenu malgré ses pépins physiques.

On est toujours malheureux quand un joueur ne resigne pas.

J'avais le sentiment qu'il voulait absolument resigner. Pour moi, c'est un crève-coeur parce que c'est un garçon que j'aime bien.»