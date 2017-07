OPÉRÉ D'UN GENOU Abeid forfait contre la Zambie

Le milieu international algérien de Dijon FCO (Ligue 1 française) Mehdi Abeid, opéré d'un genou, a déclaré forfait pour la double confrontation face à la Zambie en septembre prochain, comptant respectivement pour la 3e et 4e journée (gr.B) des qualifications de la Coupe du monde 2018, a rapporté hier le site de la radio France Bleu. «Abeid était absent lors de la séance de la reprise des entraînement mercredi dernier. L'international algérien a été opéré d'un genou il y'a quelques jours. Mehdi devrait donc manquer le début du championnat. Reprise prévue pour Abeid en septembre», a indiqué la même source. L'Equipe nationale se déplacera d'abord à Lusaka pour affronter les «Chipolopolo» le 2 septembre avant d'accueillir les Zambiens le 5 septembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Abed (24 ans) n'a pas été retenu par le nouveau sélectionneur national l'Espagnol Lucas Alcaraz pour les deux matchs en amical face à la Guinée (2-1) et devant le Togo (1-0), dans le cadre de la 1ère journée (gr.D) des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019, disputés les 6 et 11 juin. Le natif de Montreuil (France) figurait dans la liste des 23 joueurs ayant pris part à la dernière CAN 2017 au Gabon, marquée par une élimination des Verts dès le premier tour de la compétition. Auteur d'une grosse saison avec Dijon (3 buts), Abeid est considéré comme l'un des artisans du maintien de la formation dijonnaise en Ligue 1 française. L'ancien joueur de Newcastle United (Angleterre) avait rejoint Dijon l`été dernier pour un contrat de trois ans en provenance du Panathinaikos (Div.1 grecque).