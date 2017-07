STANDARD DE LIÈGE Hanovre prêt à offrir 8 millions d'euros pour Belfodil

Après deux années de marasme sportif, le Standard regorge d'ambition à l'aube de cette nouvelle saison de Jupiler Pro League. Avec l'arrivée de Sébastien Pocognoli, les Rouches veulent retrouver leurs lettres de noblesse et surtout accrocher les play-offs 1. Le hic, c'est que les Liégeois risquent de perdre deux de leurs principaux atouts offensifs de la saison dernière, à savoir Ishak Belfodil et Orlando Sa. L'attaquant algérien était en route pour Everton cet hiver avant que les Toffees ne fassent capoter le transfert in extremis. Selon des sources allemandes, Belfodil serait désormais la priorité de Hanovre 96, promu de Bundesliga. Il serait prêt à mettre 8 millions d'euros sur la table.