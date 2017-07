ANNULATION DE LA COURSE FÉMININE «L'ALGÉROISE» Le motif de "sécurité" invoqué...

Par Salim BENALIA -

Figuraient également au volet culturel de ce meeting, des prestations que devaient donner des artistes de renom, à l'instar de la chanteuse Zaho, Sheryfa Luna et Celia Ould Mohand.

La deuxième édition de la course «100% femmes et solidaires», ou «l'Algéroise», prévue hier dans les rues de la commune d'Alger-Centre, a été annulée, a indiqué, un communiqué des organisateurs. «L'annulation fait suite à la notification de la wilaya d'Alger et du président de l'APC d'Alger-Centre et pour mesures de sécurité», a ajouté le communiqué. Environ 5 000 participantes étaient attendues à cette course, destinée à la gent féminine à partir de 13 ans, comme son nom l'indique et devait se disputer cette année sur une distance de 5 kilomètres contre 3 km l'année passée. «Malgré l'engouement qu'a suscité l'événement, la sécurité des participantes étant une priorité de l'entreprise et des organisateurs de cet événement, raison pour laquelle ces derniers étaient contraints de se soumettre à cette décision», a conclu la même source. A cet effet, toutes les femmes qui se sont inscrites pour cette course ont été priées de se rapprocher (jeudi et vendredi), des organisateurs au chapiteau de Ardis, pour se faire rembourser les frais d'inscription. Néanmoins et malgré cette annulation, les initiateurs de «l'Algéroise» gardent entière confiance en leurs partenaires institutionnels à savoir le ministère de la Jeunesse et des Sports, la wilaya d'Alger et le P/APC d'Alger- Centre, ainsi que leurs sponsors qui ont été fidèles. Il est à rappeler que «l'Algéroise est la première course à pied labellisée autour d'une cause, celle de la solidarité pour les femmes. C'est un évènement fédérateur et convivial», précise l'organisateur, la boîte de communication «Buzz Média», qui veut «instaurer la culture sportive chez la femme algérienne». «Notre objectif est d'inscrire cet évènement dans la durée. La ville d'Alger, capitale de tous les espoirs et des luttes, est la meilleure pour représenter la femme», selon la même source. Cet évènement a enregistré l'année dernière la participation d'environ 4 000 femmes de tous âges. «L'événement est avant tout fédérateur et permettra à chacune de se retrouver et de vivre un moment privilégié avec d'autres femmes. Qu'elles viennent pour courir, marcher, discuter ou même rigoler...cela permettra à toutes les participantes de revendiquer leurs réussites, afficher leurs libertés, faire preuve de dépassement et enfin dire qu'elles sont belles, en forme et joyeuses», a-t-on initialement rappelé. La championne olympique algérienne et vice-présidente du Comité olympique algérien et médaillée d'or du 1 500 m aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, Nouria Benida-Merah, devait être la marraine de cette manifestation. Outre le fait d'être une course, «l'Algéroise» se définit d'abord comme une cause, celle d'associer le sport à la solidarité et à la santé. Elle est d'ailleurs aux côtés d'associations, notamment «Iqraa» qui lutte conte l'analphabétisme. Pas moins d'une quinzaine de groupes et d'une cinquantaine de musiciens allaient animer le parcours des participantes. Le programme prévoyait la production de groupes traditionnels: fanfares, carcabou, orchestres, DJ et bien d'autres surprises. Figuraient également au volet culturel de ce meeting: des prestations que devaient donner des artistes de renom, à l'instar de la chanteuse Zaho, Sheryfa Luna et Celia Ould Mohand.